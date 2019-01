Henk de Jong: 'Bij Jurjus ging het toch ook in het koppie zitten'

Henk de Jong gaf vrijdag iets meer toelichting over de situatie rondom keeper Hidde Jurjus. De Achterhoeker is na het vertrek van Agil Etemadi weer eerste doelman. 'Als je zo lang onderin speelt, vreet dat aan je', zegt de trainer.

Het was de afgelopen dagen onrustig rondom de keepers bij De Graafschap. Het nieuws dat de clubleiding al een tijdje op zoek is naar een nieuwe keeper viel vooral bij Etemadi niet in goede aarde. De geboren Iraniër had al aangeven graag te willen terugkeren bij Almere City, maar aanvankelijk wilde De Graafschap daar niet aan meewerken. Uiteindelijk kwam het deze week toch tot een transfer. Het talent Jordy Rondeel is nu doorgeschoven en zit zondag op de bank.

Topkeeper

Jurjus werd vlak voor de winterstop gepasseerd door De Jong. Hij zat op de bank tegen Ajax en Vitesse. Nu keert de keeper van PSV weer terug onder de lat bij de club waar hij het dit seizoen zo moeilijk heeft. 'Maar Hidde is gewoon een topkeeper', zegt zijn trainer. 'Hij staat er goed op. Die jongen wil ook maar één ding he? Het goed doen voor iedereen. Nu moet hij laten zien wat hij kan. Anders wordt het voor hemzelf wel heel vervelend.'

In de luwte

Jurjus koos vrijdag even voor een plek in de luwte en stond de media voor een keertje niet te woord. De Graafschap en waarschijnlijk ook Jurjus zitten niet te wachten op extra druk nu er veel (extra) schijnwerpers op de doelman staan. 'Maar met de mensen erachter en de druk die we eraf halen gaat die jongen zondag gewoon goed keepen', verwacht De Jong.

Onderin spelen

Tegen ADO Den Haag (0-0) liet Jurjus zich in de rust vervangen met rugklachten. Maar er speelde wel wat meer rondom de voormalig inwoner van Lichtenvoorde. 'Hij heeft een jaar last gehad van spelen onderin', haalde De Jong het seizoen met Roda JC aan. 'En dat gebeurt nu ook met ons weer. Op een gegeven moment gaat dat toch werken in je koppie. Hij is ook een mens, een goede gast. Maar het vreet gewoon aan je. Als het dan ook nog eens in je eigen stadion afbreekt, werkt dat wel door in je hoofd', voegde De Jong er nog enigszins cryptisch aan toe.

Mentale hardheid

De Fries vindt dat er de komende weken een stapje bij moet bij De Graafschap. De Superboeren staan onderaan, maar hebben met drie punten achterstand op NAC ook nog voldoende kans daar weer weg te komen. De Jong wil van zijn spelersgroep een bepaalde weerbaarheid zien in mentaal opzicht. 'We moeten een stap zetten in hardheid en dat geldt ook voor de keepers.' In Spanje zei De Jong daar vorige week al het volgende over. 'Soms zou je wensen dat er op de training een opstootje ontstaat. Dat is helemaal niet erg een keer.'

Veel keuze

Een nieuwe doelman wordt nog altijd verwacht in Doetinchem net als een centrumverdediger en een spits. Maar nog altijd blijkt het bijzonder lastig om toe te slaan voor de club. 'Er komt zeker wat', belooft De Jong. 'Maar spelers kijken vaak eerst naar de stand. En hebben soms ook wel vijf mogelijkheden waar ze uit kunnen kiezen. Dan gaan ze toch voor het makkelijkste en het beste. Want je kan ook op de bank komen he? De supporters zullen nu misschien denken er is niks gebeurd, maar we hebben wel 30 man gevraagd.'