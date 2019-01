Bewoners Lingehof na 16 maanden terug naar Beesd

Projectleider Gerrie Nijhoff kan niet wachten tot alle medewerkers en bewoners deze week op hun splinternieuwe plek in Beesd zitten. 'Het is zo'n prachtig gebouw. Daar wil je gewoon echt oud worden', zegt ze. Hoe anders was dat in het pand in Culemborg. 'We konden terecht in het leegstaande zorgcentrum Elisabethof. Maar toen we daar aankwamen leek het wel alsof we gingen kamperen', lacht Nijhoff met enige overdrijving. 'De ouderen hebben het eigenlijk prima naar hun zin gehad, dat ging allemaal heel goed. Maar iedereen kijkt wel heel erg uit naar het nieuwe gebouw op de vertrouwde locatie', verduidelijkt ze.

Drie stappen

De terugkeer van Culemborg naar Beesd telt drie stappen. 'Elke dag gaan er 18 bewoners over. Verhuizers nemen ook alle meubels en bezittingen mee. Het is een hele operatie.' Woensdagavond moet alles gereed zijn. En hoewel het in een woonzorgcentrum uiteindelijk om de bewoners gaat, zijn vooral de medewerkers erg blij met de terugkeer naar Beesd. 'Sommige medewerkers wonen om de hoek in Beesd. Zij moesten zestien maanden lang twaalf kilometer naar hun werk forenzen. Die kunnen nu weer lopend naar hun werk', besluit Nijhoff.

De verhuizers aan het werk in Culemborg:



Foto: Oude locatie Lingehof Culemborg