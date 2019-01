Dit is wat er zoal leeft in een druppel slootwater

Wateronderzoeksinstituut Aquon in Tiel onderzoekt de waterkwaliteit voor negen waterschappen in ons land, waaronder waterschap Rivierenland. Hydrobiologen Tjeerd du Bois en Wim Bolkenbaas bestuderen er de indrukwekkende onderwaterwereld door een microscoop.

'Dit is een sieralg', zegt Bolkenbaas terwijl BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink met hem meekijkt op een groot beeldscherm. De groene algensoort leeft uitsluitend in schoon, zoet water. Dit exemplaar is slechts 1/100 mm groot. De soort dankt zijn naam aan zijn symmetrische uiterlijk.



Sieralg. (Foto: Wim Bolkenbaas)

Lelijk steken

Tjeerd du Bois bestudeert ondertussen de waterdiertjes die kort daarvoor met een schepnet uit de vijver bij waterschap Rivierenland zijn gevist. Onder de microscoop zijn piepkleine kevertjes, kreeftjes en slakjes te zien. 'Voor de platte waterwantsen moet je oppassen', vertelt Du Bois tegen BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink. 'Want die kunnen lelijk steken!'

Kreeftje met eitjes

In het schaaltje vol diertjes zitten ook twee eenoogkreeftjes. Dit zijn witte beestjes met twee opvallende voelsprieten. Bij zijn staart draagt één van de kreeftjes twee eipakketjes met zich mee. Ieder pakketje is gevuld met enkele tientallen eitjes. Dat het er zoveel zijn is logisch, legt Du Bois uit. Want eenoogkreeftjes staan op het menu bij heel veel andere dieren, waaronder vissen.



Hoeveel verschillende diertjes zie jij op deze foto?

Iedere drie jaar wordt onderzocht hoe het gesteld is met de macrofauna en de fytoplankton. Dat is belangrijk, want het veel voorkomen of juist ontbreken van bepaalde organismen zegt veel over de waterkwaliteit.

Onder de fytoplankton worden ook blauwalgen gerekend. Blauwalg is een bacterie die in het water leeft. Bij zomerse temperaturen leidt de aanwezigheid van de bacterie regelmatig tot zwemverboden in recreatieplassen, omdat mensen hier ziek van kunnen worden.

Pantoffeldiertjes

In een druppel water kun je ook pantoffeldiertjes aantreffen (zie filmpje hierboven). De aanwezigheid van deze indrukwekkende ééncelligen is eigenlijk een slecht teken, want pantoffeldiertjes houden van vervuild water. De organismen voeden zich met bacteriën die leven van afgestorven plantenresten. Het pantoffeldiertje dankt zijn naam aan de vorm van de cel, die lijkt namelijk een beetje op een pantoffel. Dankzij de trilhaartjes kunnen de beestjes zich voortbewegen. Pantoffeldiertjes zijn er in allerlei soorten en maten, maar ze zijn allemaal piepklein.