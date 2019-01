In Arnhem wordt al hard gewerkt aan een spiegelgladde ijsbaan

In Arnhem proberen ze elk jaar als eerste van Nederland een marathon op natuurijs te organiseren. Afgelopen jaar waren ze in Haaksbergen sneller. 'We hebben nu het asfalt witter gemaakt, waardoor het minder zonlicht absorbeert en dus niet zo warm wordt', zegt Wijers. 'We hopen dat dat helpt.'

Op de skeelerbaan wordt met een grote slang een enorme hoeveelheid water gespoten. Als de bovenlaag daarvan goed bevroren is, laten ze de rest van het water weglopen en zakt de ijslaag op de skeelerbaan en kan er geschaatst worden. 'Het zou toch fantastisch zijn als dat zou kunnen', zegt de ijsmeester.

Wijers houdt met zijn collega's de baan nauwlettend in de gaten. 'Met name die achterste bocht is een probleem, want die ligt altijd in de zon', zegt hij. Een zonnescherm aanschaffen - zoals ze in Haaksbergen hebben gedaan - doen ze hier niet. 'We hopen dat de wittere baan werkt en dat het koude weer de rest doet.'

