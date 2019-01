Speeltuinen in Tiel dreigen te verdwijnen als de buurt er niet voor zorgt

De gemeente Tiel doet weinig aan onderhoud van speeltuinen. Het budget is sinds 2014 flink teruggeschroefd, omdat het de bedoeling is dat inwoners dit zelf gaan doen. In de Kloosterbuurt gebeurt dat. Afgelopen week droeg wethouder Frank Groen de speeltuin aan de Jan van der Gripstraat officieel over aan een werkgroep van bewoners.

'Zij gaan zelf het hele beheer en onderhoud van de speeltuin doen', vertelt Groen. Hij hoopt dat er nog veel meer inwoners in actie komen als zij inzien dat de gemeente anders genoodzaakt is de speeltoestellen weg te halen.

Burgerparticipatie

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van de toestellen. Zo zijn er de afgelopen tijd verspreid over de stad achttien speeltoestellen weggehaald omdat ze niet meer veilig waren. In de Kloosterbuurt was dat de aanleiding voor bewoners om in actie te komen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

André van Meeteren is een van de voortrekkers van de speeltuinwerkgroep. 'Als je diep in mijn hart kijkt, vind ik het eigenlijk een taak voor de gemeente', zegt hij. 'Maar burgerparticipatie is ook belangrijk. Waar je wat kunt doen, moet je dat ook gewoon doen. Ik zou het heel jammer vinden als door het beleid van de gemeente een speeltuin verwaarloost of verdwijnt. Ik wil niet achteraf denken: daar had ik zelf ook nog wat aan kunnen doen.'

Uitzondering

Maar Van Meeteren is een uitzondering. Van de circa 75 speeltuinen in Tiel zijn er in de afgelopen vijf jaar drie overgedragen. Met een handjevol groepen is de gemeente nog in gesprek.

Er dreigen dus veel speeltuinen te verdwijnen. Groen: 'Ik hoop juist dat ze niet verdwijnen, want er is best nog wat geld om wat met de speeltuinen te doen. Daar gaan de Tielenaren straks zelf over. We laten het aan de inwoners zelf over hoe ze met dat budget om denken te gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt.'

Opgeknapt

Groen neemt als nieuwe wethouder op dit dossier wel wat ruimer de tijd om de speeltuinen goed over te dragen dan aanvankelijk met het beleid was beoogd. Zo worden speeltuintjes eerst opgeknapt en naar wens aangepast, voordat ze overgedragen worden aan bewoners. Hij wil de klus in deze regeerperiode klaren.

Van de aanvankelijke 2,5 ton voor het onderhoud van de speeltuinen is nu nog een ton over. Groen sluit niet uit dat er nog wat meer nodig is. Het is de bedoeling dat er een overkoepelende stichting komt die dit geld voor de speeltuinwerkgroepen gaat beheren.