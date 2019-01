Leerlingen Veluvine College zien hun eigen kunst terug in het museum

Kunstwerken gemaakt door leerlingen van het Veluvine College in Nunspeet worden tentoongesteld in het Noord-Veluws Museum. De afgelopen weken hebben de leerlingen aan de kunst gewerkt onder het thema 'Kunstenaarsdorp'.

Het project was een pilot om leerlingen kennis te laten maken met kunst. De afgelopen weken kregen zij les over kunst en werkten ze aan hun eigen kunstwerk. De scholieren mochten zelf een idee bedenken of hun werk laten inspireren door andere kunst. Zo zijn schilderijen, beeldjes en maquettes gemaakt.

Ook een lastig project

Het museum hoopt dat het project volgend jaar weer in het lesprogramma wordt opgenomen. Dat hoopt ook wethouder kunst en cultuur Gert van den Berg: 'Het is een fantastisch project en het is belangrijk om jongeren kennis te laten maken met kunst. Als je hier rondkijkt, zie je ook echt hele mooie dingen.'

De leerlingen vonden het zelf een leuk project. Toch waren er soms ook moeilijkheden, vertelt een van de leerlingen: 'Wij wilden een huis maken van ijsstokjes. Dat is de eerste keer mislukt. Toen moesten we weer helemaal opnieuw beginnen en dat kostte veel tijd.'

Echte kunstenaars

De komende twee weken is de tentoonstelling te bewonderen in het museum, net als bij 'echte' kunstenaars. Dit weekend gaan de meeste leerlingen met hun ouders een kijkje nemen bij hun werk. Deze leerling vertelt enthousiast: 'We hebben gratis kaartjes gekregen om onze ouders mee te nemen. Dus ik ga ze dit weekend mijn kunstwerk laten zien.'