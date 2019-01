Totale maansverduistering: zet je wekker!

Afgelopen juli konden we er al van genieten, maar maandag is er weer sprake van een totale maansverduistering. Het bijzondere verschijnsel aan de hemel zal goed te zien zijn, want er wordt een kraakheldere nacht verwacht. Enige voorwaarde is wel dat je van vroeg opstaan houdt: de verduistering is tussen 3.30 en 8.50 uur te zien.

Waar een paar weken geleden de meteorietenzwerm niet of nauwelijks te zien was, hebben we nu dus meer geluk. De maansverduistering zal in volle glorie te aanschouwen zijn.

Overigens is de maan bij een totale verduistering niet helemaal onzichtbaar. Het zonlicht kan de maan niet rechtstreeks meer bereiken, maar rood zonlicht wordt door de atmosfeer van de aarde afgebogen, waardoor de maan rood kleurt. Daarom heet dat verschijnsel in de volksmond ook een 'bloedmaan'. Door de stand van de maan is die op dat moment goed zichtbaar. Overigens staat de maan ook dicht bij de aarde, waardoor die groter lijkt dan anders. Ook dit verschijnsel heeft een naam: supermaan.

Volg het live bij Omroep Gelderland

Omroep Gelderland is maandagochtend live bij de volkssterrenwacht in Bussloo waar de deuren speciaal al om 4.00 uur worden geopend. Dus mocht het je nog net lukken om je wekker te zetten, maar gaat het je een stapje te ver om ook daadwerkelijk je bed uit te komen? Dan kun je maandagochtend tussen 6.00 en 7.00 uur live meekijken op de site, app en sociale kanalen van Omroep Gelderland.

De verduistering bereikt haar hoogtepunt tussen 5.45 en 6.45 uur. Iets voor 9.00 uur zou de maan weer helemaal zichtbaar moeten zijn, ware het niet dat de maan dan achter de horizon verdwenen is. Het is voorlopig de laatste maansverduistering, de volgende staat pas in 2025 op de kalender.