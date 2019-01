'Wat stortte mijn wereld in', doneeractie voor ernstig zieke Jill

De familie van de ernstig zieke Jill Wijshake uit Zelhem is een doneeractie gestart om haar te helpen in de strijd tegen beenmergkanker. Jill kreeg woensdag te horen dat ze Acute Lymfatische Leukemie (ALL) heeft. De eerste chemobehandeling in een reeks van vier zit er inmiddels op.

'Het is zwaar. De vijf zakken chemo komen hard aan. Haar glimlach is verzwakt en ze is zwaar vermoeid. De pijn en misselijkheid zijn helaas ook aanwezig en ze zal binnen twee weken kaal worden', vertelt tweelingzus Pam.

Vlak voor kerst veranderde de eetlust bij Jill, de pijn in haar heupen spreidde uit naar haar rug, knieën en voeten en ze begon rare vlekken voor haar ogen te zien. Jill bracht bezoeken aan onder meer de huisarts, oogarts en neuroloog. De doktoren stelden vast dat ze beenmergkanker heeft.

'Wat stortte mijn wereld in op dat moment. De mevrouw die ons het nieuws vertelde liet me even alleen en ik brak', vertelt Jill. De artsen konden haar geen overlevingspercentage geven. Alles hangt af van hoe ze op de eerste kuur reageert. 'Ik probeer alles nu luchtig te houden. Er mogen gewoon grappen gemaakt worden, want het is eenmaal wat het is. Het wordt zwaar kut, maar ik ga beter worden', aldus Jill.

Doneeractie

De 22-jarige Zelhemse is donderdag gestart met de chemo’s en moet nu drie à vier weken in het Radboud verblijven. De familie schakelt de doneeractie in om hulp te vragen. 'Helaas hebben wij het als gezin niet breed, nadat onze vader in 2017 een herseninfarct heeft gekregen. We willen Jill graag het beste bieden en geven. Daarom zetten we onze trots opzij en vragen we hulp', vertelt zus Pam.

Naast de pruik zullen er ziekenhuiskosten op tafel komen voor onder meer ADL-hulpmiddelen en kosten voor een waarschijnlijke eierstokweefseloperatie. Als Jill het eierstokweefsel zelf niet kan laten invriezen, krijgt ze die via Pam. 'Ik heb de doneeractie opgezet in de hoop dat we dit allemaal waar kunnen maken', aldus Pam, die wijst op de pagina waar geld gedoneerd kan worden.