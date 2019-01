Fietsenmaker Shimano voerde eigen regels in na accubrand bij Stella

Shimano, naast Stella de andere grote fietsenmaker uit Nunspeet, herkent zich volledig in het door de burgemeester geschetste beeld over de opslag van accu's. Volgens het bedrijf kan het ontbreken van wet- en regelgeving rond het opslaan van gebruikte accu's gevaarlijk zijn. Shimano stelde daarom eigen richtlijnen op.

Afgelopen nacht vatten voor de tweede keer in amper een half jaar tijd opgeslagen accu's vlam bij Stella. Dat baart Shimano zorgen. Het is vooralsnog onduidelijk of de brand is ontstaan bij de accu's of dat het vuur is overgeslagen naar de accu's.

'Er zijn meer regels nodig'

Toch stellen burgemeester Breunis van de Weerd en Shimano dat er regels nodig zijn voor het veilig opslaan van de gevaarlijke objecten.

'Wij zijn absoluut voorstander van nieuwe wet- en regelgeving omtrent het opslaan van accu's. We proberen iedereen daar ook van te overtuigen', vertelt Erik Hazenberg namens Shimano.

'Na de vorige brand is al veelvuldig overleg geweest met de brandweer, gemeente en collega's van Stella. Maar er is meer nodig, in Den Haag en Brussel moeten ze ook in actie komen.'

'Retouraccu is grootste gevaar'

Er zijn vooralsnog alleen regels voor het opslaan van nieuwe en verondersteld 'veilige' accu's, terwijl het grootste risico volgens Hazenberg juist geretourneerde accu's zijn. 'Met deze accu's is vaak iets mis of er is misschien mee geknoeid.' Shimano ziet dit soort accu's sinds enige tijd dan ook als 'potentieel gevaarlijk'.

Dat houdt in dat het bedrijf hiermee anders omgaat. 'Geretourneerde accu's worden bij ons uit voorzorg na 17.00 uur opgeslagen in speciale brandveiligheidskasten. We laten deze niet meer los in onze panden liggen', vertelt Hazenberg over de eigen bedrijfsrichtlijn van Shimano.

Er is volgens hem niet alleen wet- en regelgeving voor de branche nodig. Ook consumenten moeten bewust worden van de gevaren. 'We zien dat er soms aan accu's geknutseld wordt. Dat is levensgevaarlijk, want van buiten zie je dat niet', stelt Hazenberg.

Zie ook: