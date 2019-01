Museum MORE ontrafelt verborgen geheimen in mysterieuze schilderijen

Foto via Museum MORE. De mysterieuze mevrouw Blair

Foto via Museum MORE. Het stilleven met het geheime briefje

Het Museum MORE in Gorssel heeft 'mysterieuze' schilderijen van twee Zwitserse broers onder de loep genomen. Zo is een geheime boodschap aan een verloren liefde ontrafeld en werd een onbekende, geschilderde vrouw ontdekt.

'Het voelde soms alsof we in een mix zaten van de Da Vinci Code en De Amerikaanse Prinses', vertelt Marieke Jooren, conservator van het museum.

De Zwitserse kunstenaar Charles Barraud (1897-1997) schilderde in 1921 een briefje met een geheime code in een stilleven van hem. De tekens op het briefje leken geen normale letters of cijfers, vandaar dat encryptie-specialisten werden ingehuurd.

Tekst loopt door onder de foto:

'Omdat Charles een Franstalige Zwitser was, zochten we contact met Franstalige wetenschappers met een wiskundige achtergrond. Dat bleek een gelukkige keuze', legt Jooren uit. De code bleek een boodschap te zijn voor een verloren geliefde van de schilder. Volgens de museumconservator was het schilderij mogelijk een cadeau voor een vrouw met wie hij ooit verloofd was. .

De boodschap, vertaald vanuit het Frans, luidt: 'Nagelaten door een verloofde, geschilderd voor mejuffrouw Martha als dank voor bewezen diensten'.

Mysterie van de onbekende vrouw

Maar de code is niet het enige opgeloste mysterie: een onbekende vrouw, geschilderd door de broer van Charles Barraud, is nu niet meer zo onbekend.

François Barraud (1899-1934) schilderde in 1932 een portret van een chique dame die tot de dag van vandaag onbekend bleef. Het gaat om Mary Mitchell Blair; een fervente kunstverzamelaar die goed contact had met de galeriehouder van François.

Tekst loopt door onder de foto:

'Werken uit Mary's verzameling zijn opgenomen in de collecties van het Metropolitan Museum en het Art Institute of Chicago. Extra leuk is dat wij zelfs een achterkleindochter in Amerika hebben achterhaald, die recent een roman schreef over haar. De schrijfster was 'astonished' en had het portret nog nooit gezien', besluit Marieke Jooren.