Voorlopig geen sluiting daklozen- en verslaafdenopvang Wehl

De sluiting van daklozen- en verslaafdenopvang Domus in Wehl is voorlopig niet aan de orde, volgens burgemeester Mark Boumans. De gemeenteraad in Doetinchem kreeg donderdagavond de gelegenheid om vragen te stellen aan het college over de meerdere malen in opspraak geraakte opvang.

Lokaal Belang Doetinchem en de PvLM drongen tijdens de vergadering aan op sluiting van Domus, maar dat is volgens het college op dit moment niet aan de orde: 'Mocht de raad hiertoe besluiten, dan vraag ik mij af of dit juridisch haalbaar is', zei de burgemeester. Hij betreurt de incidenten die hebben plaatsgevonden, maar gezien de huidige situatie is er volgens Boumans geen reden om de opvang te sluiten.

'De incidenten zijn de afgelopen weken fors verminderd. Dit laat onverlet dat elk incident vervelend is voor de mensen die er mee te maken hebben' zei Boumans. Volgens raadslid Moize de Chateleux van Lokaal Belang Doetinchem schetst de burgemeester niet het juiste beeld. 'Wij krijgen nog dagelijks meldingen binnen van overlast door bewoners van de Domus'.

'Inwoners zijn meldingsmoe'

Raadslid Ans Putman van de PvLM vult aan dat de inwoners van Wehl ook meldingsmoe zijn geworden en dat niet elk incident meer wordt gemeld. Lokaal Belang Doetinchem riep op tot een openbaar meldpunt voor overlastklachten omtrent de Domus. Boumans zag dat niet zitten, maar vindt wel dat de meldingen en de afhandeling daarvan transparant moeten zijn.



Door de gemeente Doetinchem en het Leger des Heils zijn de afgelopen tijd meerdere maatregelen getroffen. Zo is de inzet van de politie verhoogt, is er meer personeel en is de screening aan de poort verscherpt. Het draagvlak onder inwoners van Wehl blijft een punt van aandacht volgens Boumans. 'Het is belangrijk dat we in gesprek blijven met elkaar. Elk incident is er één te veel.'

De gemeenteraad van Doetinchem praat op 31 januari verder over de toekomst van Domus, tijdens een meningsvormende raad.



Foto: REGIO8