Klankbordgroep zegt vertrouwen op in gemeente Barneveld

Inwoners van Barneveld die te maken kregen met vervuilde grond van Vink in hun tuinen en zich verenigden in een klankbordgroep, hebben het vertrouwen in de gemeente opgezegd: 'Wij zijn zeer teleurgesteld dat de gemeente onze bijdrage in de onderzoeksstrategie op alle fronten afwijst.'

De klankbordgroep en de gemeente hadden al eerder bonje. De gemeente wil andere onderzoeken doen dan de klankbordgroep had aangevraagd. Uitgebreid contact daarover bood geen soelaas, vooral de laatste brief van de gemeente is volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De klankbordgroep voelt zich niet serieus genomen, ofwel: 'De arrogantie die deze brief uitstraalt gaat totaal voorbij aan de ernst van de zaak'.

Of ze nog verder willen praten met de gemeente, weet klankbordlid Eric Groen niet. 'We zijn altijd bereid tot overleg, mits er op enkele punten dingen worden toegezegd. De gemeente heeft nu de deur hard dichtgegooid, dat overviel ons gisteravond nogal. Wij moeten ons nu eerst verder beraden.'

Onderzoeken begonnen

Vandaag is de gemeente gestart met de eerste onderzoeken. Woordvoerder Bertil Rebel van de gemeente Barneveld: 'Het is jammer dat de klankbordgroep dit besloten heeft, maar we gaan toch met het onderzoek beginnen. De andere bewoners, en dat zijn er veel meer dan die door de klankbordgroep vertegenwoordigd worden, hebben ook recht op duidelijkheid.'

Volgens Rebel stuurt de gemeente snel een brief naar alle betrokken bewoners om die te informeren over de gang van zaken. 'Uiteraard proberen we ook weer in contact met de klankbordgroep te komen.'

