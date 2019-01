Homostel brandt kaarsje voor iedereen die in de kast zit

In de radio-uitzending van Zin in Zondag waren zondagochtend Bert en Matthijs Hazeleger uit IJzendoorn te gast. In de rubriek 'Kaarsje branden...' staken de twee een kaarsje aan voor hen die in de kast zitten en er niet durven uit te komen. 'God heeft ons allemaal geschapen. De één leeft zus, de ander zo en dat is goed.'

Het getrouwde stel woont in IJzendoorn in de Betuwe, een christelijk dorp. Bert Hazeleger is er geboren en getogen. De mannen kregen veel positieve reacties op hun verhaal in de Gelderlander na de commotie die ontstond na het verschijnen van de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring.

Beiden zijn lid van de Protestantse Kerk Nederland in een dorp waar veel inwoners stemmen op de SGP. Partijleider van de SGP Kees van der Staaij ondertekende de verklaring ook.

'De gemeente wilde er media bij'

'IJzendoorn ligt midden in de biblebelt, maar daar merken we weinig van', zegt Bert Hazeleger, die Matthijs inmiddels drie jaar zijn echtgenoot mag noemen. Beiden trouwden in het gemeentehuis in Opheusden. Matthijs: 'De gemeente wilde er toen media bij, maar dat wilden wij liever niet. We wilden het voor onszelf houden.'

Op het moment dat je de vertaling leest, denk je: wow, wat is dit Bert Hazeleger

Na het uitkomen van de vertaling van de Nashville-verklaring kwam er een stroom van verontwaardiging op gang; homo's, lesbiënnes en transgenders zouden in acceptatie decennia worden teruggeworpen en mensen die in de kast zitten, komen er voorlopig niet uit, bang dat ze zijn voor de gevolgen.

Bert Hazeleger: 'Op het moment dat je de vertaling leest, denk je: wow, wat is dit. Zware tekst, zware woorden. Het is niet chic zoals het gebracht wordt.'

Daan Hartgers van Zin in Zondag met Bert (midden) en Matthijs (rechts) Hazeleger. Foto: Omroep Gelderland

Luister hier naar het gesprek tussen presentator Daan Hartgers en Bert en Matthijs Hazeleger:

De twee, ondernemers op het gebied van waterlelies en bonsaibomen, zochten contact met predikanten. Bert Hazeleger: 'Dan komt er opeens een ander verhaal uit. Er ontstaat een hetze en is die nodig? Homo's en lesbiënnes gaan zich keren tegen christenen en dat is nooit de bedoeling.'

Hij legt uit: 'Er zijn heel veel christenen die ons niet veroordelen. Ze staan open voor wie en wat we zijn.' Zijn man Matthijs voegt toe: 'We zijn in gesprek geweest met predikanten en we worden niet afgewezen. God heeft ons allemaal geschapen. De één leeft zus, de ander zo en dat is goed.'

In reactie op de Nashville-verklaring doken overal regenboogvlaggen op, het symbool voor de homobeweging en ook de vredesbeweging. 'Dat was wel een statement', aldus Matthijs Hazeleger. 'Ik begrijp die reactie, maar ik vond die ook wel wat overdreven. Kom met elkaar in gesprek, want die vlaggen zijn over veertien dagen weer vergeten.'

De Hazelegers zeggen een rol te willen vervullen om die gesprekken op gang te brengen en te houden en zo het kaarsje te laten branden.

