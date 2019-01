Praktijkpabo in Ede moet zorgen voor meer handjes in de klas

Op de zogeheten Praktijkpabo doen studenten twee keer zoveel praktijkervaring op als op een reguliere pabo. En dat is volgens onderwijsadviseur Jaap Vlasblom van de CHE ook goed nieuws voor basisscholen in de buurt.

Meer handjes in de klas

'Voor de participerende basisscholen betekent dit twee keer zoveel helpende handen in de klas, en studenten die nog sneller kennis nemen van het werkveld', legt Vlasblom uit. Volgens hem is de Praktijkpabo geen stunt om meer studenten te trekken. 'We doen dit echt om ervoor te zorgen dat er meer handjes in de klas komen. We moeten basisscholen die staan te springen om jonge mensen, nu vaak vertellen dat we geen studenten voor ze hebben en dat zien we liever anders.'

Vlasblom hoopt dat jongeren die meer praktijkgericht werken, sneller voor het onderwijs zullen kiezen door de Praktijkpabo. 'We merken dat bijvoorbeeld studenten met een mbo4-achtergrond vaak geen zin hebben in een opleiding waar ze maar één dag per week voor de klas staan. Op de Praktijkpabo staan ze direct twee dagen per week voor de klas en hebben ze zelf maar één dag echt les in ons gebouw. Voor de rest studeren ze online.'

Ook inhoudelijk goed

De CHE is niet bang dat de studenten van de Praktijkpabo uiteindelijk met minder inhoudelijke kennis afstuderen. 'We hebben dat allemaal gelijkgetrokken. Of je bij ons nou in deeltijd of in voltijd studeert en of je de reguliere pabo doet, of de Praktijkpabo, uiteindelijk moet iedereen slagen voor dezelfde toetsen.'

Het kennisniveau van pabostudenten van rekenen en taal, maar ook van geschiedenis en aardrijkskunde, staat nu als een huis. Dat is echt anders dan een paar jaren geleden.

Studenten kunnen in september beginnen met de Praktijkpabo.