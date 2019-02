200 jaar Leste Mert in Druten: alles onder de stront is al lang niet meer

Op de donderdag na Allerzielen staan er geen koeien meer in de weilanden van het Land van Maas en Waal, want dan is de veemarkt in Druten. Van oudsher was dit de laatste markt in het jaar om wat rundvee te verkopen zodat de jaarlijkse pacht en huur betaald konden worden. Er werd fanatiek handel gedreven. Het was het spel van boeren, het handjeklap, in een dorpsstraat vol koeienstront en de geur van erwtensoep.

Veemarkt zonder handel

In 200 jaar kan er veel veranderen. De boeren die met koeien naar de Leste Mert komen, zijn tegenwoordig op twee handen te tellen. De klompen en laarzen blijven schoon. Door strenge regelgeving - en uit angst voor ziektes - mag er geen handel meer worden gedreven. De boeren die naar Leste Mert komen, blijken bevriende hobbyboeren. Veelal vaders met zonen of dochters die trots hun mooiste koeien tonen. De veemarkt is ingeruild voor een fokveedag. Wie de mooiste koe heeft, wint een vergulden schaal, kleine geldprijs en een klap op de schouder uit de groep.

Omroep Gelderland zendt dinsdagavond een documentaire uit over de Leste Mert (tekst gaat verder onder de video):

Om de nostalgie in leven te houden, worden de hobbyboeren betaald om met hun vee naar de markt te komen. Zonder deze aanvoerpremie zouden de boeren helemaal niet meer komen. Dat besef is bij de commissie van de Leste Mert is maar al te groot.

Reünie

De Drutenaren kunnen niet meer zonder hun Leste Mert. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een braderie met zo’n 400 kramen en kermisattracties. Het is een dag waarin de agrarische sector zichzelf vertegenwoordigt en familie en vrienden elkaar opzoeken. Traditiegetrouw eten ze snert en drinken ze meer dan één borreltje in de kroeg. De Leste Mert trekt jaarlijks zo'n 30.000 bezoekers.

Verwondering

Houden de Drutenaren met hun Leste Mert vast aan iets dat er eigenlijk niet meer is? Filmmakers Tamino Parren en Barbara de Baare verwonderden zich over de instandhouding van een traditie die al lang vervlogen is en stellen zich de vraag wat de veemarkt nog voorstelt en wie er nog mee begaan is. Het blijkt vooral het boerenhart aan te spreken en een verlangen naar vroeger. Aan de hand van vier personages ontstaat een beeld wat de Leste Mert ooit was en wat er van over is. De toekomst ligt in de handen van een club hobbyboeren, een slager annex keurmeester en een steeds kleiner wordende marktcommissie.

De documentaire Koeienpoep & Erwtensoep wordt uitgezonden op dinsdag 5 februari vanaf 17.20 uur op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.