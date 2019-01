Ester haakt 1200 poppies voor zweefvliegpiloten Slag om Arnhem

Als je het over de luchtlandingen rondom Arnhem in de Tweede Wereldoorlog hebt, zullen de meesten denken aan alle parachutisten. Maar er kwamen ook 600 zweefvliegtuigen uit Engeland met in elk toestel twee piloten, om manschappen en materieel te vervoeren. Om aandacht te vragen voor deze piloten ging Esther de uitdaging aan.

Gek op de poppy

Ester is gek op poppies, de klaproos die de Britten gebruiken als herdenkingssymbool voor gesneuvelde soldaten. Ze heeft er speldjes van, ze heeft ze op haar auto geplakt en draagt jurken en rokken met het bloemetje.

Ester is vastbesloten om de poppies af te krijgen. Na een jaar lang oponthoud door een gebroken pols is ze inmiddels weer volop aan het haken. Met 6 tot 7 poppies per uur verwacht ze in totaal zo'n 180 uur aan het haken te zijn.

Opbrengst voor de Glider Collection

De man van Ester is de oprichter en eigenaar van de Glider Collection in Wolfheze. Een museum dat het verhaal vertelt over de luchtlandingen en de rol van de zweefvliegers (de gliders) bij de Slag om Arnhem.

Na de herdenking, waar de poppies op een nog nader te bepalen plek uitgestald zullen worden, gaan de gehaakte bloemetjes in de verkoop. De opbrengst is voor het museum.

Wol raakt op

Voor zoveel klaproosjes is veel wol nodig en die begint op te raken. Ester verwacht nog zo'n 36 rollen brandweerrode wol nodig te hebben. Ze zoekt dus knalrode wol met een dikte voor haaknaald 3,5. Kunt u Ester helpen, reageert u dan op de site van Gelderland Helpt.