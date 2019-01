Klimaat Klaor richt zich op bedrijven in Oost Gelre

'De landbouwsector gaat aan de slag met een heel groot project, waarbij boeren individueel worden benaderd', stelt gebiedsmakelaar Richard Trenning. 'Hen wordt gevraagd of ze mee willen denken en doen aan waterplannen in het bedrijf. Maar de klimaatboom wordt het komend jaar gepromoot en ik hoop dat veel meer bedrijven mee gaan doen.'

Klimaat Klaor is een pilot van Oost Gelre voor Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde waarbij milieubewustzijn en het klimaat centraal staan. Trenning wil de komende tijd op meer plekken in de gemeente voor vergroening zorgen. 'We gaan in de kernen proberen schoolpleinen te vergroenen, we gaan bewoners uitnodigen om hun voortuinen te ontstenen en vergroenen en ik wil eigenlijk met meer ondernemers in gesprek om te vragen waar ze zelf behoefte aan hebben', laat Trenning weten.



Dusseldorp deelt de visie om voor zoveel mogelijk vergroening te zorgen. 'Wij werken mee aan initiatieven van gemeenten waar wij gevestigd zijn', aldus woordvoerder Karin Rog. 'Daarnaast hebben wij zelf ook een heel actief beleid om stap voor stap wat bij te dragen aan een schone wereld in 2050. Een voorbeeld is het project waarbij wij bij alle panden prullenbakken onder de bureaus verwijderden en gezorgd hebben voor centrale afvalpunten.' Trenning hoopt over een halfjaar verandering te zien. 'Ik hoop dat er zoveel energie in het gebied is dat mensen er zelf mee aan de slag gaan.'