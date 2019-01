Al 6 jaar leeft Metin op straat. 'Ik ben gewoon niet zo huiselijk'

Metin is een van de 48 daklozen in Ede. In heel Gelderland leven er honderden dak- en thuislozen. Hoeveel het er exact zijn, is moeilijk te zeggen, meldt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. 'Wel weten we cijfers van de dak - en thuislozen die geregistreerd zijn en in een van de reguliere opvanglocaties.'

Waarom Metin op straat leeft, wil hij niet helemaal uitleggen. 'Misschien ben ik gewoon niet zo huiselijk, of wel een halve wilde', lacht hij. 'Ik kan het met sommige regels gewoon niet zo goed vinden.'

Inmiddels leeft Metin met tussenpozen, soms zit hij in de opvang, al 6 jaar op straat. Om hem en andere daklozen te helpen zijn er allerlei initiatieven om hen te helpen aan een warme maaltijd, een tijdelijke opvang of hun een veilig thuis te bieden.

Straatwerkers bekommeren zich om de daklozen

Katherina en Arent zijn straatwerkers vanuit IrisZorg. Ze houden het contact met de dak- en thuislozen in Ede zoals Metin. Arent: 'Helaas is het systeem in Nederland soms zo ingewikkeld dat het moeilijk is voor mensen om uit zo'n vicieuze cirkel te komen.'

Kijk hier naar het filmpje met presentator Sonja Booms. De tekst gaat verder onder de video.

De straatwerkers lopen rond en zijn op zoek naar deze mensen. Katherina: 'Wij gaan kijken hoe het met de mensen gaat, wie ben je en waar slaap je? Het duurt soms jaren om met deze mensen in contact te komen. Maar daarna zijn we er voor hen en blijven dat ook.'

Katherina legt aan Metin uit dat het belangrijk is dat hij snel weer naar de opvang gaat. 'Dit is slecht voor je gezondheid.' Metin wil wel dus via de straatwerkers wordt een bed voor hem geregeld. Arent: 'Hij bepaalt zelf of hij gaat of hoelang hij blijft, maar we blijven voor hem zorgen.'

Twintig bedden bij Leger des Heils

In Ede is er een opvanglocatie van het Leger des Heils waar ongeveer 20 bedden zijn voor alle daklozen die in Ede leven. Voor lang niet iedereen is er een slaapplaats. Sommige mensen staan op de wachtlijst, anderen zijn tijdelijk geschorst. Ze gedroegen zich zodanig dat dit niet getolereerd werd. De mensen slapen dan vooral rondom de opvanglocatie. Bij de opvang kunnen mensen dan wel terecht voor een douche en wat te eten.

Ook Maikel leeft op straat in Ede. Hij had schulden en kon zijn huur niet meer betalen. 'Tja, drie maanden je huur niet betalen betekent eruit. Ik leef nu op straat. Drie nachten heb ik rond de opvang geslapen, maar gelukkig kon ik er nu terecht.'

Maikel komt van oorsprong uit Almere; aankloppen bij vrienden en familie is lastig. 'Ik heb ook geen contact meer met familie en ja, je leeft ook voor jezelf, hè.'

Om al deze dak- en thuislozen in Gelderland te helpen maakt het programma Gelderland Helpt een aflevering over initiatieven voor dak - en thuislozen. Wilt u hen ook helpen op wat voor manier dan ook? Kijk hier voor alle vrijwilligersvragen.

Dak- en thuislozen in de regio Arnhem-Ede-Nijmegen

Arnhem: (3e kwartaal 2018) (Bron: VGGM)

118 individuele volwassen dak- en thuislozen

28 gezinnen

48 zwerfjongeren

Ede: (3e kwartaal 2018) (Bron: VGGM)

48 individuele volwassen dak- en thuislozen

Gezinnen; niet als zodanig geregistreerd

19 zwerfjongeren

Nijmegen

300 - 350 daklozen (Meldpunt Bijzondere Zorg)

