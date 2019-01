Ndayishimiye over onrust bij NEC: "Het is wel lastig"

"Ja, dat hoop ik. Vorige week tegen Eindhoven is goed verlopen door een doelpunt en ik probeerde het team te helpen. We konden de tweede helft echt het verschil brengen. Ik denk wel dat ik het verdiend heb. Ik ben goed fit, we hebben ook een goed trainingskamp gehad."

Ondertussen verkeert NEC in een enorme crisis na vier nederlagen op rij. "Ja, het is wel lastig", vindt de Belgische aanvaller. "Je merkt de onrust, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Voor mij is het pas het eerste jaar als prof. We moeten ermee kunnen omgaan. Niemand had ons op deze positie verwacht, maar dat is nu eenmaal de realiteit. Daarom moeten we morgen die drie punten pakken. We moeten niets laten liggen."