Sjoerd Ars op zijn plek bij Fortuna Sittard

'Ik heb zelf als voetballer veel onderhandeld over mijn contracten, maar nu zit je echt aan de andere kant van de tafel', vertelt Ars, die vorig jaar stopte als profvoetballer, over zijn functie bij de nummer negen van de eredivisie. 'Dat is erg leuk om te doen en een goede leerschool.' Sinds afgelopen zomer is hij in dienst en hij geniet van zijn werk. 'Er komen hier veel facetten samen die ik leuk vind om te doen. Management, beleid maken en ook echt met voetbal bezig zijn', aldus de oud-aanvaller, die door wil groeien. 'Ik zoek mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen met klankborden en studies die ik op wil pakken, maar het belangrijkste is dat ik er plezier in blijf houden.'



Ars promoveerde afgelopen seizoen met De Graafschap en komende zondag wacht een weerzien met zijn jeugdliefde. 'Het is voor hun echt een doorstart naar hogere plekken en meer punten', zegt hij over het duel tegen Fortuna Sittard. 'Voor ons is dat ook zo, we willen ons echt vrij spelen van de onderste plekken. Er zal ook wat spanning op zitten, dus ik verwacht een boeiend voetbalgevecht.' In Limburg eindigde het duel in een 3-1 zege voor Fortuna. 'Maar ik denk dat De Graafschap had verdiend om bij ons te winnen, dus het wordt lastig. In zo’n thuiswedstrijd klappen ze er natuurlijk vol op.'



Rustige transferperiode in Zuid-Limburg

Waar De Graafschap naarstig op zoek is naar winterse versterking, wordt in Limburg slechts gezocht naar een vervanger van de geblesseerde aanvoerder Wessel Dammers. 'Voor ons is er verder geen noodzaak om veel te doen, maar we zijn wel een belangrijke pilaar kwijtgeraakt met een verschrikkelijke blessure', vertelt Ars. 'Dus daar moeten we absoluut een vervanger voor halen. Voor de rest zoeken we naar buitenkansjes.”