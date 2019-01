Wint Arnhemse Lavalu een Musical Award? 'Dankzij mijn moeder kan ik alles'

De in de Verenigde Staten geboren Woltring (39) dankt haar nominatie voor de Musical Award aan de muziek die ze schreef voor Het Pauperparadijs, naar het boek van Suzanna Jansen. Het Pauperparadijs beschrijft de mislukte heropvoeding van Nederlandse gezinnen in de negentiende eeuw in het Drentse Veenhuizen.

Kijk en luister hier naar het gesprek tussen Rob Kleijs en Lavalu. De tekst gaat onder de video verder.

Begin januari verscheen van Woltring een ingezonden stuk in NRC, een reactie op het nieuws dat in de jaarlijkse Top 2000 steeds minder vrouwelijke artiesten staan. Een beweging om daarin verandering te brengen had uitgerekend dat het aandeel vrouwen in de Top 2000 van 2018 zo’n 16 procent is.

'Aan de keukentafel jankte ik vaak de spanning eruit'

Er ontstond een kortdurende mediahype die ook Lavalu's aandacht trok. Ze klom zelf in de pen. 'Aan de keukentafel jankte ik vaak de spanning eruit, om daarna met nieuwe mascara en geheven – helder – hoofd op de repetities te verschijnen. Het was het allemaal waard. Nu ben ik genomineerd voor een Musical Award. Ik ben de enige genomineerde vrouw tussen de mannelijke componisten. Ik ben zelfs de enige vrouw in de al jaren door mannen gedomineerde categorieën als regie, script, liedteksten, vertaling en compositie. Dit baart mij zorgen', schreef ze onder meer.

Woltring deelde het artikel dat te weinig vrouwen in de Top 2000 stonden. Bij Rob Kleijs zei ze donderdag: 'In de jaren vijftig waren er situaties waarbij je zei: daar vragen we geen vrouw voor. Maar dat is allang niet meer zo, althans niet meer in de kunst. Ik denk dat het probleem dieper is gaan liggen. Er liggen allerlei onbewuste keuzes ten grondslag aan.'

Laat je niet afremmen door het idee dat je dat niet zou kunnen Lavalu

Ze noemde op Radio Gelderland het voorbeeld van zangeressen in bands. 'Je staat in een oefenruimte met een microfoon in je hand, maar de stekker moet worden aangesloten en je weet niet hoe. En die aannames zitten ook in mijn hoofd. En dat kan anders: je bent niet alleen goed genoeg als zangeres, ga als meisje drummen of synthesizer spelen en leer produceren. Laat je niet afremmen door het idee dat je dat niet zou kunnen.'

Maar, zei ze ook: 'Ik zeg niet dat je het moet doen, ik zeg: laat je niet tegenhouden.'

'Mijn moeder gaf me het gevoel dat ik alles kan'

Woltring: 'Ik had een moeder die me altijd het gevoel heeft gegeven dat ik alles kan. Zij zorgde ervoor dat ik op mijn vierde al pianoles had. Iedereen verklaarde haar voor gek, want je doet zo'n jong kind toch niet op les, want dat is zielig. Zij had schijt aan de gebaande paden en gaf me het voorbeeld dat je heel veel zelf voor elkaar kunt krijgen. Mijn vader was zoveel weg voor werk, dat zij alle meubels in huis in elkaar timmerde.'

In Arnhem bezocht ze de toneelschool. 'Iedereen was er aan het acteren en vreemd genoeg dacht ik toen: laat ik maar muziek gaan maken. Ik wilde wat anders doen.' Haar eindscriptie, een vierstemmig koorwerk, werd door de hele school uitgevoerd. 'En dat was het begin dat ik componist werd. Ik ben het maar gewoon gaan doen.'

Zes nominaties voor productie Lavalu

Anno 2019 is ze de enige vrouwelijke genomineerde bij de Musical Awards. De productie is in zes categorieën genomineerd, behalve muziek/arrangement (Lavalu) onder meer choreografie, script en mannelijke hoofdrol. Andere producties die kans maken op een Musical Award zijn: The Addams Family, The Color Purple, Selma Ann Louis en Woef Side Story.

Op 23 januari wordt bekend of Woltring de award wint. Ze zegt al blij te zijn met de nominatie. 'Met de bewerking van Het Pauperparadijs wilden we muziektheater maken, ons niet laten labelen door het idee musical.'