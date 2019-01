Leonid Slutskiy wil aanvallende versterking bij Vitesse: 'te kleine selectie nu'

'We hebben een kleine selectie op dit moment', doelt Slutskiy op het vertrek van Thomas Bruns naar FC Groningen en Khalid Karami naar AZ. 'Met 15 spelers heb ik niet veel spelers meer over. We hebben wel iemand nodig nu. Dan zou het om huur gaan en voor de periode van een half jaar, maar het is lastig. De winterperiode is niet de makkelijkste periode voor een transfer.'

Bekijk hier het interview met Leonid Slutskiy: (Tekst gaat verder na de video)

Niet blij

Tot nu haalde Vitesse niemand terug voor het vertrek van Bruns en Karami. 'Mijn mening is dat spelers die weinig minuten krijgen, niet gelukkig zijn en dat je ze dan soms beter kunt laten gaan. Ik kan niet iedereen tevreden stellen en als spelers niet blij zijn, werk ik liever met een kleinere groep.'

Büttner wordt in verband gebracht met Fortuna Düsseldorf. 'Als er nog iemand weggaat, hebben we een serieus probleem. Kijk, als er een enorme zak geld op tafel komt, dan kun je een aanbod misschien niet weigeren.'

Slutskiy ziet het liefst nog een aanvaller komen die veelzijdig is. 'Klopt. Iemand die op meerdere posities uit de voeten kan', zegt de Rus na de training op donderdag. 'Een type zoals Bero en Odegaard. Zo'n speler hebben we voor vijf maanden nodig vind ik.'

Chelsea

Bij Chelsea hoeft Vitesse op dit moment niet aan te kloppen. 'Dat is nu niet aan de orde. Zij hebben nu niemand beschikbaar. We kijken wel in de grote competities, zoals in Duitsland en ook in Engeland', meldt Slutskiy ook nog.