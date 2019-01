De Gier bewust van druk op zijn positie: "Ik weet hoe het werkt"

Na vier verliespartijen op rij zou dat fataal kunnen zijn voor de positie van de trainer. "Ja, ik ben niet gek natuurlijk. Ik weet hoe het werkt in de voetballerij. Ik sluit me zoals altijd ook af van social media en andere dingen. Ik probeer gewoon op het team te focussen en resultaat te halen. Ik ben altijd positief ingesteld en we doen er alles aan om het tij te keren. We hebben afgelopen week goed gewerkt als groep en heb ik er echt honderd procent vertrouwen in dat we resultaat gaan halen en winnen van Telstar. Daar gaan we ook voor. Het is gewoon een must."

Op de besloten training, die voor iedereen gewoon vanachter de hekken zichtbaar was, ontbraken Anass Achahbar en Brahim Darri, die uit de selectie zijn gezet. "Nadat ze in de rust tegen Eindhoven gewisseld werden, is daar een woordenwisseling ontstaan. En daar wil ik het verder bij laten. Het is niet zo dat er iets moest gebeuren. Het is niet zo dat ik aan het zoeken was. Als er incidenten zijn, moet je daarop ingrijpen, omdat dat het teambelang niet ten goede komt."