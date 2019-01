Alexander Büttner: 'ik blijf bij Vitesse'

Alexander Büttner wil bij Vitesse blijven. Fortuna Dusseldorf is volgens de Doetinchemmer één van de clubs die hem per direct wil overnemen, maar de linksback is duidelijk. 'Ik hoef niet weg.'

Rondom Büttner is altijd wel het één en ander te doen. De linkspoot wordt regelmatig in verband gebracht met allerlei clubs. Vaak gaat het om buitenlandse clubs. Afgelopen zomer was PSV concreet geïnteresseerd, maar ketste een overgang op het nippertje af. Nu heeft Fortuna Dusseldorf zich gemeld, maar Vitesse weigert mee te werken aan een transfer. 'Een transfer is niet aan de orde', laat de club weten.

Nieuw contract

Ook Büttner zegt er totaal niet mee bezig te zijn. 'Ik blijf bij Vitesse. Ik heb het hier naar mijn zin en dat heb ik al vaker gezegd. We praten over een nieuw contract en ik hoop dat we daar uitkomen. Dat zou mooi zijn. Ik ben er dus niet mee bezig en focus me op Excelsior.'

Geld

Fortuna Dusseldorf zou de Doetinchemer dus willen aantrekken. Het contract van Büttner in Arnhem loopt nog een half jaar door. Daarna is hij dus transfervrij. Maar tot een transfer gaat het waarschijnlijk niet komen. 'Niet alles draait om geld', reageert de speler op een mogelijk zeer lucratief aanbod vanuit de Bundesliga club. Dat aanbod zou ook voor Vitesse interessant kunnen zijn. 'Ik weet ook niet hoe het allemaal zit moet ik zeggen. Ik wil hier bij Vitesse goed presteren en het publiek iets geven.'