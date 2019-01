Daklozen- en verslaafdenopvang in Wehl, hoe verder?

Overlast die vorig jaar in Wehl ontstond, kwam mede doordat het Leger des Heils niet adequaat heeft opgetreden bij overlastsituaties in het dorp. Dat staat in de raadnotitie die vanavond op tafel ligt. De gemeenteraad van Doetinchem praat dan over de toekomst van de Domusopvang van het Leger des Heils in Wehl.

Uit de memo blijkt ook dat het Leger des Heils steken heeft laten vallen als het gaat over het contact met de dorpsbewoners die een klacht indienden. Daarnaast is de organisatie verantwoordelijk voor de rust in het dorp, waar het gaat om Domusbewoners.

Ze kunnen bij overlast hulp inroepen van toezichthouders. Algemene communicatie met de buurt en dorpsbewoners moet beter.

Is het genoeg?

Deze punten zijn allemaal doorgevoerd in een nieuw beheersplan. Het Leger des Heils heeft destijds maatregelen getroffen. Het beheerplan is tegen het licht gehouden. Zo is er inmiddels meer personeel en is de screening aan de poort verscherpt. Maar de vraag is of de gemeenteraadsleden vinden dat die maatregelen genoeg zijn om Domus in Wehl open te houden.

In de zomer van vorig jaar kwam Domus negatief in het nieuws. In het dorp ontstond veel onrust nadat burgemeester Boumans in moest grijpen omdat een bewoner van Domus met een mes op straat zou hebben gestaan. De bewoner werd verwijderd uit het huis en het Leger des Heils moest maatregelen treffen.

Inwoners van Wehl zeggen dat ze veel overlast ervaren en voelen zich niet meer veilig.

Van daklozenopvang naar beschermd wonen

De Domus is een voorziening beschermd wonen. Het is geen gesloten inrichting; de mensen zijn vrij om zich te bewegen. In Domus wonen dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten en verslaafden.

Toen de Domus in 2011 opende in Wehl was het een dak- en thuislozen opvang voor mensen uit de regio. Door veranderde wet- en regelgeving worden er sinds 2015 ook mensen met andere, soms zwaardere, problematieken opgevangen.

Ook voor 2021 komen er veranderingen aan in de regelgeving. Een deel van de cliënten van Domus zal dan niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De gemeenteraad heeft in oktober geluisterd naar insprekers. Zowel voor- als tegenstanders hebben destijds hun verhaal gedaan. Nu is het aan de politiek om hun mening te geven.

Zie ook: