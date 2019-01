Jacobskerk Winterswijk maanden in steigers

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het carillon in de Jacobskerk in Winterswijk, beklom het college de nauwe, donkere kerktoren. De kerk staat de komende maanden wegens restauraties samen met het klokkenspel in de steigers.

'Het was echt nodig dat er restauraties aan de kerk werden gepleegd', laat burgemeester Joris Bengevoord. 'Het zou gevaarlijk kunnen worden en dat wil je natuurlijk te alle tijde voorkomen. Het is een oude kerk, dus daar kunnen dan uiteindelijk dingen vanaf waaien.' Naast de kerk zelf, wordt ook het 25 jaar oude carillon gerestaureerd. 'Aan het carillon worden de klepels onder handen genomen', aldus beiaardier Wim Ruessink. 'Als het goed is horen de inwoners van Winterswijk uiteindelijk een een rondere, warmere klank.'



Het college kwam bij de kerk langs en beklom de smalle trappen richting het klokkenspel. 'We hebben het college daar met eigen oren en ogen laten bekijken hoe alles werkt in die toren met de klokken', laat Ruessink weten. De burgemeester liet zijn muzikale talententen in de kerktoren naar boven komen. 'Op zo’n carillon spelen is toch weer een hele nieuwe ervaring en het was erg leuk om te doen', aldus Bengevoord. In het jubileumjaar staan er allerlei activiteiten met het carillon gepland, waaronder een carillon-jukebox op Monumentendag.