Gelredag 16 februari: Museum STAAL, Almen

In Almen is vorig jaar een nieuw museum geopend. Een museum over het land van de dichter Staring: de Achterhoek. Op de plek waar eens een mosterdmakerij stond, staat nu een gloednieuw gebouw. Nauwelijks te onderscheiden van het oude pand, gecombineerd met strakke vormen van staal en glas. Initiatiefneemster Pien Pon is verliefd op Almen en wil het dorp met haar museum een boost geven.

Staring was een zoon van Damiaan Hugo Staring (1736-1783) en Sophia Wijnanda Ver Huell (1749-1794). Alhoewel geboren in Gendringen bracht hij zijn jeugdjaren in het Zuid-Hollandse Gouderak en in Gouda door. Zijn vader was in dienst van de VOC uitgezonden naar Kaap de Goede Hoop. De zesjarige Anthoni werd ondergebracht bij zijn oom, de weduwnaar Jacob Gerard Staringh, die predikant in Gouderak was.

Na achtereenvolgens van 1773 tot 1776 de Franse school van Meester Willem Muys en van 1776 tot 1782 de middelbare opleiding aan de Latijnse school te Gouda te hebben gevolgd vertrok Anthoni in 1783 uit Gouda om te gaan studeren. Hij volgde opleidingen aan de Universiteit van Harderwijk (rechten) en in Göttingen (botanie) om zich voor te bereiden op het beheer van zijn landgoed en Kasteel De Wildenborch, waar hij zich in 1791 blijvend vestigde. De manier waarop hij het landgoed exploiteerde was voor die tijd zeer bijzonder. De ‘landman’ Staring had oog voor de natuur, maar ook voor de noden van de mensheid. Zo liet hij op De Wildenborch een school bouwen, waar kinderen van boeren en landarbeiders onderwijs genoten.

Tijdens deze Gelredag is het museum over Staring, Almen en de Achterhoek tot 12.00 uur gratis toegankelijk. U wordt ontvangen met enkele prachtige voordrachten door dichters. Aansluitend nemen deskundige gidsen u mee door het bijzondere museum.