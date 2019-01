Daling WW-uitkeringen sterker dan verwacht

'Die daling was sterker dan het landelijk gemiddelde en ook sterker dan eerder in het jaar werd verwacht', zo laat het UWV weten. In totaal kregen 3795 mensen eind 2018 een WW-uitkering, dat zijn er 1267 minder dan een jaar eerder. De daling van 25% is ruim meer dan de aanvankelijke prognose van 16% uit juni. De vermindering van het aantal WW-uitkeringen is te zien in bijna alle sectoren, maar was het sterkst in de sectoren bouw, handel, horeca en bij uitzendbedrijven. Alleen in de landbouwsector bleef het aantal volgens het UWV nagenoeg gelijk.



Het UWV laat weten dat in de prognose voor 2019 een verdere daling is voorzien tot een totaal van 3.500 WW-uitkeringen. 'Gezien de huidige ontwikkelingen wordt die verwachting ruimschoots gehaald.' Eind mei worden nieuwe cijfers verwacht over het aantal werkloosheidsuitkeringen.