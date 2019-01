Nieuw postcoderoosproject in Rietmolen

Een werkgroep van inwoners, dak-eigenaren, BerkellandEnergie en AGEM bereiden een nieuw postcoderoosproject voor. De postcoderoosregeling maakt het voor zowel huishoudens als (kleine) ondernemers financieel aantrekkelijk om zonnepanelen op het dak van een ander te leggen. Deze regeling is er speciaal voor hen die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen, willen of mogen plaatsen.

Op dit moment zijn er 600 panelen beschikbaar voor deelnemers die mee willen doen. Aannemer Rob Spikker (de Kiefte, Eibergen) en Jos en Corine te Morsche van loonwerkbedrijf Wissink (Visschemorsdijk) uit Rietmolen hebben hun daken gratis beschikbaar gesteld.

Rob Spikker: 'Graag heb ik aangeboden om het dak van mijn aannemersbedrijf voor dit project te gebruiken. Zo kan ik meehelpen aan de verduurzaming van mijn dorp Rietmolen. In de projectwerkgroep help ik nu mee aan het realiseren van dit mooie lokale initiatief.'

Ruim een half jaar geleden ontstond het eerste contact tussen hovenier Frank Wissink uit Rietmolen en BerkellandEnergie. Frank Wissink: 'Ik wilde mijn bedrijfsdak wel beschikbaar stellen, maar dat bleek niet stevig genoeg. Toen ben ik samen met dorpsgenoten, BerkellandEnergie en AGEM op zoek gegaan naar geschikte daken. En dat is gelukt. Ik hoop dat we zo samen in Rietmolen een grote stap zetten richting duurzame energie en er samen van profiteren.'

Op maandag 28 januari a.s. is er over het project een informatieavond in de DAR, Pastoor C.M. van Everdingenstraat 66a in Rietmolen. De avond begint om 20.00 uur. U kunt meedoen als u woont in 1 van de volgende postcodes: 7165, 7161, 7151, 7152, 7156, 7141, 7273 en 7481.

Flyer en opgaveformulier zijn te vinden op de website van www.berkellandenergie.nl

Voor vragen kunt u mailen: info@berkellandenergie.nl of bellen 0545 274298