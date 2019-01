Oplossen moordzaken door coldcasekalender werkt, maar moet soms in het geheim

De coldcasekalender wordt vandaag uitgereikt aan 30.000 gedetineerden, in de hoop zogenoemde cold cases op te lossen. 'We doen het voor de nabestaanden, zodat zij verder kunnen met hun leven. Daarom roep ik ook op: spreek je uit!', zegt Aart Garssen, recherchebaas van de politie in Oost-Nederland.

Niet alleen in de gevangenis, ook in tbs-klinieken werd de kalender vorig jaar uitgereikt - als proef. En bij de reclassering is de lijst van onopgeloste zaken eveneens bekend, vertelt Garssen op Radio Gelderland. Op de nieuwe editie van de kalender staan zeven Gelderse zaken.

Zie ook: Nieuwe kalender met nooit opgeloste zaken: omgebrachte baby en vermissing sinds 1972

'Andere relaties'

Het is het derde jaar op rij dat het overzicht in kalendervorm wordt uitgereikt en er staan in totaal 52 moord- en vermissingszaken op de kalender. Voor elke week één. Wat is het idee hierachter? Garssen: 'Dergelijke delicten spelen zich vaak af in de relatiesfeer. En relaties tussen mensen kunnen veranderen.'

Luister hier het gesprek met Aart Garssen van de recherche terug:

De politie hoopt dan ook dat mensen gaan praten over wat zij weten. De redenen daarvoor zijn divers: 'Sommigen willen toch iets verklaren, omdat de beloning interessant is. Het kan ook zijn dat een gedetineerde wroeging krijgt en zijn maatschappelijke plicht wil doen en zijn verhaal vertelt. Wat ook kan, is dat een gedetineerde die al jaren vastzit denkt: zou ik strafvermindering kunnen krijgen? Er zijn legio motieven die ook gedetineerden ertoe brengen dat zij toch een keer verklaren.'

Niet alles kunnen zeggen

Een gevangenisstraf uitzitten is ook bedoeld als periode van reflectie en dus is het niet ondenkbaar dat mensen oprecht wroeging krijgen, vertelt Garssen. En, benadrukt hij: die veranderende relaties spelen een rol.

Maar opeens wél gaan praten kan gevaarlijk zijn, voor bijvoorbeeld criminelen die ooit afspraken dat ze zouden zwijgen. Garssen: 'En dat betekent ook dat ik niet altijd kan vertellen waardoor wij een zaak hebben kunnen oplossen. Ik zou het liefst vandaag vertellen hoeveel cold cases wij hebben opgelost. Ik kan zeggen hoeveel wij er hebben herstart, maar soms is het zo dat informatie in een afgeschermd traject verwerkt moet worden en dat ik nooit kan vertellen dat wij met dank aan de kalender een zaak hebben opgelost.'

Nicky Verstappen

De doorbraak in de zaak van Nicky Verstappen noemt Garssen als voorbeeld. 'Daar hebben de recherche Oost-Nederland en Limburg zes jaar in stilte aan gewerkt. Soms is het zo dat wij het helaas nog niet kunnen delen met de buitenwereld. Maar van de 300 tips vorig jaar waren er 40 bruikbaar. Daardoor zijn dertien zaken heropend.'