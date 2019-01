Gebroeders Rossig grijpen dit jaar de pakketjesproblematiek aan: 'Yes, daar is de Ali Express!'

De Gebroeders Rossig pakken in hun nieuwste carnavalskraker het 'pakketjesprobleem' aan. De feestact uit Wijchen scoorde vorig jaar een hit met een verwijzing naar de serie De Luizenmoeder. Dit jaar is het thema 'Yes, daar is de Ali Express'.

'Dat gaat over de pakketjesbezorgers die de hele dag door onze straat racen en alles wat mensen online in China bestellen', vertelt Donnie namens de gebroeders. 'We gaan hossen op Yes, daar is de Ali Express!'

Luister hier naar een gesprek met de gebroeders:

Hoewel het nummer grappig is bedoeld, zit er ook een kritische noot in. De feestact constateert namelijk dat het pakketjesprobleem in Nederland een beetje uit de hand loopt. 'Busjes rijden tien keer per dag door de straat en containers vallen tegenwoordig massaal in zee. Dat is niet goed voor het milieu. In het nummer proberen we ook een klein beetje mee te denken.'

Luizenmoeder-succes

De broers Donnie, Tonnie, Ronnie en Sjonnie scoorden vorig jaar een carnavalshit door hun versie van een liedje uit de populaire tv-serie De Luizenmoeder. Dat succes evenaren is een enorme uitdaging. 'Ik denk niet dat het lukt, want Hallo Allemaal was een joekel van een hit', geeft Donnie eerlijk toe.

Dit jaar staat de enorme pakketjesstroom uit China dus centraal. Zelf proberen de gebroeders meteen het goede voorbeeld te geven. 'Onze pakken komen niet uit China, maar worden gemaakt door een naaister die er ieder jaar iets heel moois van maakt.'

Het nummer komt naar verwachting eind januari uit, ruim een maand voor carnaval dus.

