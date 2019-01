Buurt blijft tegen verbouwplannen voor historisch gemeentehuis van Beek

Buurtbewoner Jan Hendrik Felet heeft met houten piketplaatjes afgezet hoever richting de straat de aanbouw komt, als de plannen van Ton Hendriks doorgaan. 'Dan moet u zich voorstellen dat het ook drie verdiepingen omhoog gaat', zo houdt hij de raadsleden voor. Felet: 'Wij zeggen: maak daar niet meer dan twee verdiepingen van. Met eventueel een kleine kap om het te breken, maar niet om daar bewoning in te doen.'

'Hendriks heeft te veel vrijheid gekregen'

De buurt is van meet af aan al tegen de plannen. Hendriks wil volgens hen te veel appartementen in en om het voormalige gemeentehuis realiseren. Daardoor zou het historische karakter verloren gaan. Ton Hendriks heeft van het college te veel vrijheid gekregen in het maken van zijn plannen, zo stellen de omwonenden. De gemeenteraad moet dat nu alsnog goedmaken door strengere ruimtelijke eisen.

'Dorp is trots op gemeentehuis'

Tessa Vorderman van oppositiepartij D66 heeft daar wel oren naar, want ook zij vindt dat de monumentale villa te veel aan het zicht wordt onttrokken in de huidige nieuwbouwplannen. 'Eigenlijk is het iets van het hele dorp. En wij zijn als dorp trots op ons gemeentehuis. Dus het gaat eigenlijk iedereen aan en iedereen is daar ook mee bezig.'

'Termen als kolossaal nogal overtrokken'

Architect Remko de Weerd die de bouwtekeningen maakte nadat eerdere plannen van Ton Hendriks al waren afgewezen, is het niet eens met de kritiek. 'Ik heb een paar keer gezegd dat ik de termen die gebruikt worden, kolossaal en enorm, dat ik dat nogal overtrokken vind. Het is een aanzienlijk volume, maar ik denk dat het past.'

'Ik laat me niet opjagen'

Projectontwikkelaar Ton Hendriks was zelf niet bij de rondleiding aanwezig, maar liet eerder weten dat de gemeente nu eens haast moet maken. Als de raad niet voor 1 februari een besluit heeft genomen, komt hij met een schadeclaim. Maar raadslid Tessa Vorderman laat zich niet onder druk zetten. 'De heer Hendriks mag natuurlijk alles zeggen, maar zijn laatste tekening die wij veel eerder hadden verwacht kwam ook veel te laat. En dan hadden we misschien iets verder in het proces kunnen zijn. Dus daar laat ik me persoonlijk in ieder geval niet door opjagen.'

