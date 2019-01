Glazen corsokunstwerk Tiel kost minimaal 65.000 euro

Er komt een permanent corsokunstwerk op het Hoogeinde in Tiel. Het Regionaal InvesteringsFonds (RIF) betaalt 65.000 euro voor het plan en daarmee kan er begonnen worden met de uitvoering, bevestigt binnenstadsmanager Gert-Jan van Ingen. Het is nog niet duidelijk hoeveel het corsokunstwerk precies gaat kosten, ook de Rabobank en winkeliersvereniging Hart van Tiel dragen eraan bij.

Het kunstwerk 'Versteend fruit' komt op de plek van de vlonder waarop het kunstwerk Beestenbende van Guusje Kaayk vanaf 2009 staat. Er komt een zitplateau van 13 bij 6 meter en 80 centimeter hoog voor in de plaats. Het plateau is opgebouwd uit een staalconstructie met dikke glasplaten, waarop glasmozaïeksteentjes geplakt worden in motieven van het Fruitcorso. In het ontwerp zijn ook bomen opgenomen, in het midden van de vlonder, maar waarschijnlijk zijn dat nieuwe boompjes en worden de huidige oude bomen gekapt.

Verlichting

In het plateau komt ook verlichting, waarmee de mozaïeken met zestig verschillende kleuren steentjes 's avonds aangelicht worden. Het ontwerp werd gemaakt door Caro Agterberg en Gera van der Leun en het mozaïek wordt gemaakt door twaalf corsoverenigingen uit de regio. 'Dat gaat een heel mooi beeld geven van het corso in glas', zegt Van Ingen. 'Het is geen Tiels feestje. Het gaat de hele regio aan dat het corso hier straks jaarrond zichtbaar is. De bijdrage vanuit het RIF en de twaalf corsoverenigingen onderstreept dat.' Het bankboekje van het Regionaal InvesteringsFonds wordt gevuld door de tien gemeenten van de Regio Rivierenland. Het is bedoeld om initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme, agrobusiness en logistiek aan te jagen.

Commotie

De vlonder op het Hoogeinde is recent afgebroken, omdat deze helemaal verrot was en de gemeenteraad het te duur vond om deze te vervangen. De kruipende babyfiguurtjes met maskers van de vriendjes van Flipje, staan nu nog op hun oude plek. Er ontstond in december enige commotie over de nieuwe plannen en daarmee het lot van 'de Beestenbende'. De figuren zijn erg populair als speelobject voor kinderen. Volgens Van Ingen blijven ze dichtbij de huidige locatie staan. Het nieuwe project is met de initiatiefnemers van de Beestenbende, twee naburige ondernemers, besproken. Die zijn akkoord. Het kunstwerk 'Versteend fruit' wordt nog in bredere kring aan de ondernemers voorgelegd, maar Van Ingen ziet geen beren op de weg: 'Ik ga ervan uit dat ze er heel blij van worden, als ze zien wat daar gerealiseerd wordt.'