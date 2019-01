Nieuw wolvenplan: geen hoge hekken, maar ook zeker niet afschieten

De provincie heeft de laatste hand gelegd aan het nieuwe wolvenplan. Gedeputeerde Drenth verwacht dat het plan deze maand wordt vastgesteld. Eerder zeiden boeren, politici en Nationaal Park de Hoge Veluwe al dat ze het dier willen afschieten, maar dat zit er niet in. 'We willen zorgvuldig omgaan met flora en fauna.'

Alle provincies in Nederland hebben meegeschreven aan het wolvenplan. Er moest een nieuwe versie komen omdat het nu lijkt dat de wolf zich definitief in Nederland vestigt. Volgens gedeputeerde Drenth is bij het opstellen ervan met alle belanghebbenden gesproken 'van natuurgroepen tot hobbyboeren.'

Roep om afschot

Woensdag voegde de directeur van het Nationaal Park de Hoge Veluwe zich bij de groep die eventueel de wolf wil afschieten als het dier overlast of gevaar veroorzaakt. Eerder pleitte ook de provinciale fractie van het CDA daarvoor, maar die mogelijkheid gaat er volgens Drenth met het nieuwe plan waarschijnlijk niet komen. 'Je mag wolven niet afschieten, omdat we in Europa hebben besloten dat wolven een beschermde soort zijn. Dat is ook logisch want we willen zorgvuldig omgaan met flora en fauna.'

Mag je dan nooit een wolf afschieten? 'Nee dat is niet het geval. In de ultieme situatie dat zich levensbedreigende situaties voordoen voor mensen, dan is dat de ultieme mogelijkheid om wel degelijk in te grijpen.'

'Als het gaat om de bijzondere soort versus de veiligheid van mensen, dan gaat de veiligheid van mensen voor op de bijzonderheid van de soort.'

Geen hek, geen vergoeding

Eerder was er kritiek op het wolvenplan omdat boeren met een doodgebeten schaap pas een vergoeding zouden krijgen als zij een hek om hun land hadden gezet. Deze eis zit volgens de gedeputeerde niet meer in het plan. 'Er zijn tientallen miljoenen geïnvesteerd om juist rasters weg te halen, ecologische verbindingen te maken. Dus nee, dat hebben we anders aangevlogen.'

'Laten we eerst drie jaar lang niet al te strak zijn in hoe we omgaan met schades die zich voordoen, zowel voor reguliere boeren als hobbyboeren. Laten we dan na drie jaar eens kijken hoe dat zich ontwikkelt. Wat hebben we ervan geleerd? De wolf is heel lang niet in Nederland geweest, we moeten met elkaar weer leren. Dat moet als de wolf weer rondloopt.'

Zie ook: