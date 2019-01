'Je voelt dat anderen aan je denken', asielzoekertjes bedanken kinderen voor kaartjes

En zo klommen 20 kinderen van het azc aan de Elderhofseweg in de pen om hun dankbaarheid voor de kaartjes te uiten. De actie om berichten naar ze te versturen was 20 november afgetrapt op een basisschool in Almere. Uiteindelijk werden er in totaal 30.000 kaartjes geschreven.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Volgens VluchtelingenWerk kwamen de afgelopen weken zakken vol hartverwarmende berichten binnen. 'Vaak mooi versierd en met bijzondere wensen als: ik wou dat je bij mijn oma kon wonen. De kaarten zijn als kleine vriendschapsboekjes waarbij je kon invullen welk liedje of woord je het mooiste vindt', verduidelijkt een woordvoerder.

Liefde en geluk

Ambassadeur Mo Hersi overhandigde de kaarten aan de enthousiaste kinderen in het Arnhemse azc. 'Dit is een eerste stap', zegt Hersi over de actie die asielkinderen in contact brengt met Nederlandse kinderen. 'Door simpelweg een kaart kom je in verbinding met andere kinderen in Nederland, dat is alleen maar mooi.'

De kinderen zelf waren aangenaam verrast. 'Ze wenst mij veel liefde en geluk', zegt Dorsa met stralende oogjes, als ze de eerste kaart in haar handen krijgt. 'Het is heel speciaal', vindt Fatima, die een veilige plek om te wonen wordt gewenst op haar kaart. 'Je voelt dat anderen aan je denken en daarom schrijven we terug.'