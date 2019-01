Arnhem Centraal wil verhuizing poli Rijnstate tegenhouden

'Er verdwijnen veel voorzieningen in Arnhem-Zuid. Er zijn mensen afhankelijk van het openbaar vervoer en dat is in Arnhem goed geregeld. Maar reizen naar Elst is dat wat ons betreft niet', zegt de indiener van de petitie namens Arnhem Centraal, Pascal Obma.

Partijgenoot Lea Manders benadrukt dat in Arnhem-Zuid ook veel meer mensen wonen dan in Elst.

Tekst gaat verder onder de video.

De Arnhemse raadsfractie zamelt tot 16 april digitale handtekeningen in, die worden daarna overhandigd aan de directie van het ziekenhuis in Arnhem. Woensdagavond stond het aantal digitale steunbetuigingen op ruim vijfhonderd.

Huisartsenpost in Velp verhuist naar Rijnstate in Arnhem

Met ingang van maandag verhuist de huisartsenpost naar het terrein van Rijnstate aan de Wagnerlaan, bij de spoedeisende hulp. Dat geldt ook voor de apotheek. De huisartsenpost in Velp is vanaf die datum dicht. De nieuwe huisartsenpost opent om 17.00 uur.

Nieuwbouw Elst

Gaat nieuwbouw in Elst door, dan komt er een medische voorziening in de buurt van een polikliniek van het CWZ. Dat staat in Lent. Een woordvoerder van het CWZ zegt niet de verwachting te hebben dat een polikliniek in het naburige Elst (6 kilometer verderop) 'verschil zal maken'.

Zie ook: