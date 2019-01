Eindelijk groen licht voor windmolens Wijchen

Wind in Wijchen kan eindelijk aan de slag met de voorbereiding van drie windturbines nabij industrieterrein Bijsterhuizen. Het college heeft daarvoor groen licht gegeven. De plannen liggen er al 5 jaar en daarom was er veel kritiek op het college dat het weinig werk maakt van de energietransitie.

De kritiek richt zich met name op de zogenoemde gedragscode. Hierin staat onder meer dat initiatiefnemers van windmolens het eens moeten worden met twee derde van de omwonenden in een straal van 1000 meter. Landelijk geldt slechts een straal van 400 meter.

'Gedragscode maakt sluitende businesscase moeilijk'

Volgens Pim de Ridder die eerder al succesvol vier windmolens plaatste bij Ressen, maken deze strenge regels het wel erg moeilijk om een economisch sluitende businesscase te maken. Andere gegadigden zijn zelfs afgehaakt door deze gedragscode.

Toch vindt Pim de Ridder het wel belangrijk om voldoende draagvlak te creëren, 'maar dat deden we al, ook zonder gedragscode'.

'Blij dat we eindelijk door kunnen'

Met name het laatste jaar hadden de initiatiefnemers veel kritiek op de gemeente omdat ze zonder groen licht van het college, niet verder konden met het uitwerken van hun plannen. Pim de Ridder: 'Ik ben blij dat we door dit besluit nu eindelijk door kunnen.

Toch verwacht de Ridder dat een en ander nog niet zonder slag of stoot zal gaan. 'Er is in Nederland nog nooit een project voor windmolens gerealiseerd zonder dat de bewoners naar de Raad van State stapten. Als dat in dit geval niet gebeurt, neem ik mijn petje af voor de gedragscode en slik ik alle kritiek die ik eerder had weer in.' De gedragscode die volgens veel raadsleden dus te streng is, wordt dit voorjaar geëvalueerd.

Nieuwe betere turbines

De molens in Wijchen moeten stroom gaan opwekken voor zo'n 18.000 huishoudens. Dat wil zeggen als er gekozen wordt voor dezelfde molens als die bij Ressen: een mast van 150 meter met wieken van 50 meter.

Maar er zijn tegenwoordig ook turbines met een beter rendement. Die zijn 140 meter maar hebben wieken van 60 meter. Als de keuze daarop valt kunnen mogelijk nog meer huishoudens van stroom worden voorzien.

Meeprofiteren

De bedoeling is dat de lokale bevolking zoveel mogelijk meedenkt over de inpassing van het project. Bovendien kunnen zij net als bij het project bij Ressen, meeprofiteren van de opbrengsten. Bij het windpark in Ressen is het rendement voor mensen die hebben geïnvesteerd over 2018 zelfs 10,5 procent.

Pim de Ridder van Wind in Wijchen verwacht dat de molens in Wijchen over twee jaar kunnen draaien.

Zie ook: Tegenwind in Wijchen: 'Zo worden we nooit energieneutraal'