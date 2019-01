Nieuwe kalender met nooit opgeloste zaken: omgebrachte baby en vermissing sinds 1972

De politie is tevreden over het resultaat dat de kalender vorig jaar opleverde. Toen kwamen 300 tips over zogenoemde cold cases binnen. Daarvan waren er 40 bruikbaar. In dertien zaken werd het onderzoek heropend of onderzoekt het coldcaseteam nog of de zaak kan worden heropend.

Eerder maakte Omroep Gelderland een reportage over het coldcaseteam Oost-Nederland.

Op de coldcasekalender van 2019 staan 7 Gelderse zaken. Dit zijn ze:

1. Sem Vijverberg

Op zondag 29 januari 2006 vinden kinderen in de kapperskolk in Doetinchem het levenloze lichaam van een baby. Het jongetje zit vastgevroren in een rietkraag. Uit sectie op het lichaampje blijkt dat de baby een paar uur heeft geleefd en door geweld om het leven is gebracht. De politie is al jaren op zoek naar de ouders, maar zelfs een DNA-verwantschapsonderzoek heeft niets opgeleverd.

Het jongetje kreeg de naam Sem Vijverberg. Kijk hieronder naar een reconstructie in Dossier GLD van Omroep Gelderland.

2. Pieter Baams

Op eerste kerstdag 1996 ontdekt de dochter van Pieter Baams dat haar vader niet in zijn flat in verzorgingstehuis Nieuw Malderborgh in Nijmegen is. De familie houdt een grote zoekactie, maar die levert niets op. Zes weken na zijn verdwijnen wordt het lichaam van Baams gevonden in de Boven-Merwede, het verlengde van de Waal bij Gorinchem.

3. Marlon Fidanque

Bij een schietpartij aan de Houtsnijdershorst in Apeldoorn op zaterdag 19 maart 2016 wordt de 31-jarige Marlon Fidanque dodelijk getroffen. Zijn broer wordt ook door meerdere kogels geraakt en raakt zwaargewond. De hoogzwangere vriendin van Marlon wordt in de arm geraakt. De politie denkt dat er twee daders zijn, maar die worden nooit gevonden.

4. Alwin Sterk

Hij zou nu 67 jaar zijn, maar Alwin Sterk is voor het laatst gezien in april 1972. De Edenaar was twintig toen hij in Amsterdam verdween. Daar verkeerde hij in het alternatieve circuit, hij deed vrijwilligerswerk en hij had zich opgegeven voor de sociale academie in de hoofdstad. Hij stuurde vlak voor zijn verdwijning een kaartje naar zijn ouders. 'Hierbij deel ik jullie mede dat ik uit het ‘normale’ leven verdwenen ben. Ik verzoek jullie geen moeite te doen om mij op te sporen', stond daarop.

5. Seyhmus Elmas

Op 7 mei 2002 wordt het lichaam van de 32-jarige Seyhmus Elmas gevonden in zijn woning aan de Rozemarijnstraat in Arnhem. Een buurman, die gereedschap kwam lenen, vindt zijn lichaam in een plas bloed. In augustus pakt de politie een verdachte op, maar de zaak blijft onopgelost.

6. Cafer Güngör

Op 2 juli 1994 wordt in alle vroegte aangebeld bij een rijtjeshuis aan de Colijnlaan in Doetinchem. De 53-jarige Cafer Güngör doet open. Terwijl zijn kinderen nog slapen, wordt Güngör in zijn deuropening met zes schoten geliquideerd.

7. Harrie Schrievers

Het is de nacht van 13 op 14 juli 2010. Drie overvallers dringen de woning van de familie Schrievers aan de Daniëlsweg in Nijmegen binnen. Een van hen schiet daarbij de 53-jarige Harrie Schrievers dood. Een andere overvaller houdt de vrouw van Harrie vast; zij kan niets meer voor haar man doen. Als de politie komt, zijn de overvallers weg. Wel ontdekt de politie een hennepkwekerij in de woning.

Zeven maanden na de moord pakt de politie elf verdachten op, maar ze worden weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

