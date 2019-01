Nageeye weer in marathon Rotterdam

De 29-jarige Nageeye maakte in 2015 zijn debuut in Rotterdam met een tijd van 2.12.33. In 2017 dook hij met 2.09.34 als eerste Nederlander onder de 2.10.

In het najaar van 2017 scherpte Nageeye in Amsterdam het Nederlands record aan tot 2.08.16. Vorig jaar oktober moest hij zich vanwege een knieblessure afmelden voor die marathon.

De geboren Somaliër neemt het in de 39e editie van de populaire marathon op tegen onder anderen Koen Naert. De Belg kroonde zich afgelopen zomer in Berlijn tot Europees kampioen op de marathon. Nageeye moest in die race in de slotfase de strijd staken met steken in de zij.