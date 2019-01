Cassettebandjes uit Lochem blijken razend populair: 'Ik kom handen tekort'

Hij moest iemand aannemen, zo druk kreeg hij het. Thomas Baur had de stille hoop dat hij de productie van het aantal cassettebandjes kon opschroeven, maar na anderhalf jaar blijkt zijn bandjesfabriek in Lochem een nog veel groter succes dan gehoopt. Het afgelopen jaar verkocht hij meer dan 21.000 bandjes en volgens Baur wordt de vintage muziekdrager alleen maar populairder.

In het najaar van 2017 nam de 37-jarige Baur de fabriek over van Duplicase. Hij was al actief als reparateur van vintage audio-apparaten. 'Dat had natuurlijk behoorlijk wat raakvlak', blikt hij terug.

'Bizar'

Nu, anderhalf jaar later, bestaat 40 procent van zijn inkomsten uit de verkoop van cassettebandjes. Een onverwachte wending. 'Dat ik de productie ten opzichte van vijf jaar terug heb kunnen verviervoudigen en in vergelijking met vorig jaar al met 50 procent heb kunnen laten stijgen is eigenlijk bizar.'

Toch denkt Baur dat hij nog niet aan het verkoopplafond zit. 'Ik zie de interesse nog dagelijks toenemen, ik heb het gewoon hartstikke druk', zegt hij lachend.

'Machines van Filipijnse cassetteproducent'

Waar de Lochemse techneut de bandjesfabriek als een soort hobby opzette, heeft hij nu iemand moeten aannemen voor een paar dagen per week. Baur: 'Ik kwam handen tekort!'

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen heeft hij zelfs een paar machines van een Filipijnse cassetteproducent laten overkomen. Volgens Baur is zijn fabriek de enige overgebleven cassettebandjesfabriek van de Benelux. Verder staat er nog één in Duitsland en een aantal in Engeland. 'Maar dan heb je het ook wel gehad', licht hij de situatie in Europa toe.

'Wat is dat?'

Een groot deel van de productie verkocht hij in de afgelopen tijd aan artiesten en platenlabels. 'Daar is het cassettebandje echt aan een opmars bezig.' Liefhebbers en hobby-artiesten waren verantwoordelijk voor het overige deel. En na de revival van de ouderwetse vinylplaat, zijn er ook platenzaken die plaats maken voor het cassettebandje.

'Ik verkoop allerlei platen, cd's en vinyl, daar horen gewoon ook cassettebandjes bij', zegt Bobby Huisman van platenzaak Walk-in in Zutphen. 'Ze staan nu bij ons op de toonbank en je ziet dat iedereen er op reageert. Ouders die hun kinderen uitleggen wat het precies is, heel leuk is dat.'

Waar de verkoop van cassettes bij de bandjesfabriek spectaculair stijgt, loopt het in de winkel vooralsnog geen storm. 'Ze vliegen nog niet met tientallen tegelijk over de toonbank, maar er komen wel liefhebbers langs. Ik denk dat het er in de toekomst meer worden.'

Vooral populair onder Belgen

Baur gaat ondertussen vrolijk door met produceren. 'Vooral bij Belgische artiesten is het populair. Daar heb je veel bandjes in een alternatieve scene, waarin eigenlijk altijd vraag is geweest naar cassettebandjes.'

De Achterhoekse ondernemer hoopt de productie met 30.000 tot 40.000 bandjes per jaar te kunnen opschroeven: 'Dat zou wel echt te gek zijn', besluit hij.