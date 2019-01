Directeur Perspectief: 'Zo veel bezuinigen is volstrekt onverstandig'

De maatregel is het gevolg van het tekort van bijna 13 miljoen op de begroting van de gemeente Zutphen. Om dit gat te kunnen dichten gaat de gemeente 1,25 miljoen bezuinigen op subsidies binnen het sociaal domein.

Voor welzijnsorganisatie Perspectief, die jaarlijks het grootste bedrag uit deze subsidiepot ontvangt, heeft dit grote gevolgen. Directeur-bestuurder Jorinde Klungers betreurt dan ook het besluit van de gemeente, maar denkt dat het college bijdraait als als duidelijk is wat de impact is van de beoogde bezuinigingen. 'In maart gaan we opnieuw met het college om de tafel. We laten dan zien welke gevolgen dit heeft voor de inwoners van Zutphen.'

Korten op personeel

De organisatie heeft diverse scenario's doorgerekend en komt tot de conclusie dat de ambities van de gemeente onhaalbaar zijn. Klungers refereert daarbij aan 'Iedereen doet mee', het speerpunt van de gemeente. 'Alle inwoners gaan dit merken; minder personeel betekent forse wachtlijsten en minder ondersteuning van vrijwilligers. Daardoor kunnen minder mensen meedoen en hebben ze juist meer zorg nodig.'

Volgens Klungers betekent de bezuiniging dat er flink gekort moet worden op het personeel van Perspectief. 'We hebben nu 60 fte in dienst, dat komt dan al snel op 10 of 15 fte minder uit. Hiermee ondersteunen we heel veel groepen vrijwilligers in Zutphen, dus ook daar haal je veel lokale kennis en expertise weg.'

Doelen onhaalbaar

Klungers kan zich niet voorstellen dat het college andere scenario's, met minder grote bezuinigingen, niet overweegt na het gesprek in maart. 'Wat wij doen is echt dichtbij de samenleving, achter de voordeur, problemen voortijdig oplossen. Ga je een kwart op ons bezuinigen, dan kun je een kwart minder mensen helpen. Die mensen zullen óf elders zorg nodig hebben, of nog verder in de problemen komen.'

Perspectief ondersteunt nu jaarlijks 1200 gezinnen in Zutphen met allerlei vormen van sociaal werk. Zo biedt de organisatie mantelzorgondersteuning aan, een buurtservice voor kleine klusjes in huis, plus sociaal werkers die actief zijn in diverse wijken in Zutphen en Warnsveld.

Of de plannen in de huidige vorm doorgaan, hoort Perspectief in maart 2019.

