Klaasen mag vertrekken bij De Graafschap, Abena krijgt mogelijk nieuw voorstel

Etemadi baalde vorige week in Spanje stevig van het nieuws dat De Graafschap een nieuwe keeper zoekt. De geboren Iraniër had namelijk al eerder aangegeven dat hij graag wil vertrekken bij de club uit Doetinchem, maar kreeg aanvankelijk geen toestemming. 'We hebben twee goede en ervaren keepers nodig', liet Hofstede daarover weten tijdens het trainingskamp.

Kwaad bloed

Toen Etemadi via de media plotseling vernam dat De Graafschap nog een andere doelman zoekt, zette dat kwaad bloed bij de voormalig keeper van onder meer FC Emmen en Almere City. Op dat moment had hij zijn vertrekwens al wel ingewilligd. Inmiddels hebben beide partijen gesproken en geeft de clubleiding Etemadi toch de ruimte een snelle transfer te maken.

Agil Etemadi (rechts) Foto: Omroep Gelderland

Almere City is de club die belangstelling toont voor de keeper. 'Hij wil graag terug naar zijn vertrouwde omgeving en wij willen hem zelf ook graag', reageert technisch directeur Robert Maaskant. 'Alleen is het nog wat voorbarig allemaal. Er staat een gesprek gepland.'

Woensdag gesprek

Dat gesprek met Etemadi is vanmiddag. Dinsdag hoefde de keeper niet aanwezig te zijn bij het oefenduel van De Graafschap tegen AZ. Manager voetbal van De Graafschap Peter Hofstede vult aan. 'We geven hem vandaag de tijd om te kijken of het iets wordt. Maar het moet niet te lang duren. Gelukkig hebben we met Hidde Jurjus nog een goede eerste keeper.'

Peter Hofstede (Foto: Omroep Gelderland)

Maatschappelijke functie

De 31-jarige Etemadi hield bij De Graafschap vooral de bank warm, maar door vormverlies en een lichte blessure bij Hidde Jurjus, kreeg hij ineens twee wedstrijden de kans zich te bewijzen. Almere City ziet in Etemadi niet alleen een betrouwbare doelman, maar ook iemand voor de toekomst. 'Op maatschappelijk vlak, na het voetballen vooral, zien we mogelijkheden met hem. Daar doen wij als club veel aan en spreekt ook Agil aan', zegt Maaskant.

Transfersom

De Graafschap wil echter wel een transfersom voor de keeper van wie het contract komende zomer afloopt. 'Daar zullen we dus over moeten praten. Een 31-jarige doelman heeft natuurlijk niet veel restwaarde meer', weet Maaskant.

Klaasen mag weg

Behalve een verwacht vertrek van Etemadi heeft De Graafschap ook andere spelers laten weten dat ze de club per direct mogen verlaten. Het gaat concreet om Robert Klaasen en Liban Abdulahi. Mohamed Hamdaoui kreeg te horen dat hij verhuurd mag worden. De vleugelspits speelt nauwelijks. Hij heeft nog een contract tot 2021. De andere spelers die slecht nieuws kregen, hebben allen een aflopend contract.

Ook Myenty Abena mag eventueel de club verlaten. Maar zijn situatie is iets positiever. 'Hij speelt weinig en dat is voor beide partijen niet prettig, maar eventueel willen we misschien toch verder met Myenty. We kijken nu hoe we daarmee omgaan.'

Myenty Abena speelt weinig, maar mag misschien toch blijven van De Graafschap

Achter de feiten aan

De Graafschap heeft een vrij grote selectie en wil met een vertrek van spelers (financiële) ruimte scheppen voor eventueel nieuwe krachten die wel een directe versterking zijn. Technisch manager Hofstede is al weken bezig met die zoektocht, maar slaagde nog niet in zijn missie. Alleen Azor Matusiwa werd voor een half jaar gehuurd van Jong Ajax. Verder liep de Achterhoekse club vooral achter de feiten aan. Ook kreeg Hofstede vaak te horen dat spelers geen behoefte hebben om naar De Graafschap te komen. De kans is miniem dat er nog zaken worden gedaan voor de hervatting van het seizoen. Voor De Graafschap is dat komende zondag thuis tegen Fortuna Sittard.