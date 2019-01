Jongerenopvang Het Dagelijks Bestaan Zutphen na de zomer naar Vitensterrein

Het Dagelijks Bestaan, een stichting in Zutphen die jongeren opvangt met problemen, hoopt na de zomer te kunnen verhuizen naar het voormalige Vitensterrein in het Emerpark. Het bestuur presenteert de nieuwbouwplannen voor de locatie woensdagavond aan de toekomstige buurt en de politiek.

Inmiddels is de omgevingsvergunning bij de gemeente Zutphen aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders verwacht hier over enkele weken duidelijkheid over te geven. Daarna ligt de vergunning nog zes weken ter inzage en kunnen belanghebbenden hierop reageren. Daarna moet het college nog een definitief akkoord geven.

Alles op één plek

Het Dagelijks Bestaan is opgericht in 2008 en begeleidt vastgelopen jongeren naar zelfstandigheid. Tot afgelopen zomer zat de stichting met de jongeren nog in kleine arbeiderswoningen op industrieterrein De Mars, maar daar moesten ze weg omdat de huisjes werden gesloopt. Daarom zitten ze voorlopig op tijdelijke locaties.

Het dagprogramma is momenteel gevestigd in de Proeflokalen aan het Vispoortplein. Aan het dagprogramma nemen dertig jongeren deel. Twaalf jongeren wonen ‘beschermd’ in de woongemeenschap die tijdelijk is gevestigd in een voormalig gebouw van het COA in Warnsveld.

Ingrid Rebel van Het Dagelijks Bestaan is blij met de ontwikkelingen: 'De plannen zijn nu concreet en we kijken er erg naar uit dat straks alles weer bij elkaar op één locatie zit'.

Duurzaamheid

Het is de bedoeling dat op het terrein 26 prefab woonunits komen. De meeste huisjes zijn voor de jongeren een viertal - grotere - voor de begeleiders. Het Dagelijks Bestaan wil het dagprogramma onderbrengen in het ‘Groene huis’. Dit bestaat uit een glazen kas waarin zowel gebouwen worden geplaatst als biologische groenten, fruit, kruiden en bloemen worden verbouwd.

Ook komt er een ateliergebouw waarin leerwerkplaatsen komen, zoals bijvoorbeeld een bakkerij, bouw- en hout en een pottenbakkerij. Daarnaast kan er muziek gemaakt worden en zijn er mogelijkheden voor kunst en yoga.

Het Dagelijks Bestaan wil dit alles op een zo duurzaam mogelijke manier doen. 'Zo wordt de stroom opgewekt met ongeveer 350 zonnepanelen.'

Verhuizing

Een aantal gebouwen op het Vitensterrein moet nog worden gesloopt. Begin mei is dat als het goed is afgerond en kan de bouw beginnen. 'Als alles volgens planning verloopt, zal de verhuizing na de zomer zijn', zegt Rebel hoopvol.

