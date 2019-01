Asbest vrij bij brand in Eefde

In Eefde staan een schuur en een woning in brand. Bij de brand komt asbest vrij. Dat meldt de brandweer. De bevolkingsdienst van de gemeente Lochem is geïnformeerd.

De brand werd even voor 11.00 uur door een vrouw gemeld en begon in de schuur. Later sloeg de brand over naar de woning. Die staat volledig in brand. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Een correspondent meldt dat de schuur in gebruik is als museum over de Tweede Wereldoorlog.

