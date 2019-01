Wederom auto-inbraken in wijk Doetinchem

'Het is een tijdje rustig geweest', vertelt wijkagent Frans Geerdink. Vorig jaar werd ingebroken in veertig auto’s, maar sinds november sloegen dieven niet meer toe. Volgens de wijkagent is de werkwijze van deze daders anders. 'Dit lijkt weer een andere groep te zijn omdat ze de sloten eruit getrokken hebben', aldus Geerdink. 'We weten dat er meerdere groepen zijn die naar een plaats komen en een stuk of zes zeven auto’s openmaken en weg zijn.'



Naar aanleiding van de tientallen auto-inbraken van vorig jaar, heeft de politie maatregelen genomen. 'Ik heb een netwerk van mensen met eigen camera’s en we surveilleren ’s nachts extra in de wijk', zo legt Geerdink uit, die hoopt dichter bij de daders te komen. 'Ik ga die beelden opvragen en kijken of ze zichtbaar zijn.'