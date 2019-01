Kermis Nijmegen moet weer aantrekkelijk worden

De voorjaars- en najaarskemis in het centrum van Nijmegen leveren al jaren veel minder op dan het stadsbestuur hoopt. Toch is dat niet het grootste probleem, aldus wethouder Esselbrugge. 'Het is vooral jammer voor de uitstraling van de binnenstad.'

Niet meer in zee met goedkoopste aanbieder

Zo is er te weinig samenwerking met binnenstadondernemers, die hierdoor nauwelijks mee profiteren van de kermis, stelt de wethouder. Dat moet anders. Ook de manier waarop de kermis wordt georganiseerd gaat veranderen.

'Authentieke attracties'

Nijmegen gaat al jaren in zee met een organisator die dat het goedkoopst doet. Maar de komende vier jaar wil het stadsbestuur toe naar inhoudelijke criteria waaraan de kermis moet voldoen. Esselbrugge: 'Je kunt denken aan meer authentieke kermisattracties of attracties voor een bepaalde doelgroep.' Dat die kermissen dan wellicht nog minder pachtgeld opleveren, neemt de wethouder op de koop toe.

Te weinig animo voor kermis in Lent

De kermis in Lent stopt. Er is daar zo weinig animo dat het niet meer haalbaar is een kermis te organiseren, zegt het college. In overleg met de bewonersorganisatie is besloten de kermis over te laten aan eventueel particulier initiatief.

Over vier jaar wordt het nieuwe kermisbeleid geëvalueerd.