Nieuwe struikelstenen herdenken joodse slachtoffers in Apeldoorn

Roeland Oudejans-Albers is voorzitter van de Werkgroep Gedenkstenen en is al sinds zijn jeugd gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Het idee om ook in Apeldoorn gedenkstenen te plaatsen komt voort uit die interesse. De werkgroep heeft besloten gedenkstenen in eigen beheer te laten maken, vanwege verschillende bezwaren tegen de Stolpersteine (struikelstenen) van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

Eigen initiatief

Zo zijn de originele stenen volgens de werkgroep te duur en behoorlijk diefstalgevoelig. In juni 2018 werd er nog een Stolperstein gestolen in Zutphen. Bovendien heeft de stichting van Demnig een wachtlijst. Reden voor de Werkgroep Gedenkstenen om een eigen initiatief in het leven te roepen. Want met 400 stenen zou het veel te lang duren voordat er in Apeldoorn voor alle Joodse slachtoffers een gedenksteen ligt.

Ontwerp

De werkgroep liet zwarte granieten stenen van 10 bij 15 centimeter ontwerpen met daarin de naam, leeftijd en plaats van overlijden. In augustus 2018 werden de eerste 25 stenen gelegd bij huizen waar Joodse slachtoffers van de Holocaust hebben gewoond.

Aanstaande zondag komen daar nog vijf stenen bij op drie plekken. Op de Tutein Noltheniuslaan komt een steen voor Ruth Rebekka Gluskinos. Op de Canadalaan worden broer en zus Snuijf herdacht en op de Bas Backerlaan krijgt het echtpaar Weissmann een struikelsteen.

Meer informatie over de stenen en de locaties is te vinden op de website van Gedenkstenen Apeldoorn.