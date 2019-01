Gordijnen dicht uit angst na beschieting

Besir Baba heeft thuis nog steeds uit angst de gordijnen dicht. Zijn nachtclub City Club in Apeldoorn werd in november beschoten. Opsporing Verzocht vertoonde dinsdagavond beelden van de schutter.

Besir Baba zag de beelden van de beschieting van zijn zaak nu ook pas voor het eerst: 'Ik schrok er van. Hoe eenvoudig mensen aan kunnen komen, schieten en wegrennen. Hoe simpel!' Het is voor hem nog steeds onduidelijk uit welke hoek de beschieting kwam. Ook de politie heeft nog geen idee. Voor de beschieting werd er voor zijn pand ook al brand gesticht in juni.

Onzekerheid groot

De gebeurtenissen houden zijn gezin in de greep: 'We hebben thuis nog steeds de gordijnen dicht. Ook overdag. Ik zorg ook dat mijn vrouw niet alleen over straat gaat. We gaan altijd samen.' Ondanks alles heeft hij zijn zaak wel gewoon open: 'Ik heb wel extra camerabewaking en beveiliging aan de deur. In de weekeinden fouilleren we extra.'

Hij is blij met de steun die hij krijgt van politie en gemeente: 'Dat is echt positief. De burgemeester weet hoe ik als ondernemer ben.' Ook merkt hij dat het geen negatieve invloed op zijn klandizie heeft: 'We krijgen zelfs meer klanten.'