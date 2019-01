Directeur Hoge Veluwe: 'Niet tegen wolf, wel vóór afschieten'

Als het aan de directeur van Nationaal Park De Hoge Veluwe ligt, moet het mogelijk zijn om wolven af te schieten als er sprake is van overlast. De in Nederland terugkerende wolf is een beschermde diersoort.

Directeur Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst van het nationaal park is naar eigen zeggen 'niet tegen de wolf'. Maar het moet volgens hem wél mogelijk worden om een wolf te vangen of af te schieten bij overlast. 'Ik wil de wolf zeker niet vogelvrij verklaren, maar wel gecontroleerd beheren.'

Volgens de directeur zijn Nederlanders nauwelijks bekend met wolven. 'Er zijn hier geen echte wolvenexperts. Ons land is echt te klein voor groepen wolven.' De dieren doden bijvoorbeeld vee, en dat zien we in Nederland liever niet. 'En zeker niet de bloedige manier waarop wolven dat doen', zegt Van Voorst tot Voorst, zelf ook een particuliere landeigenaar.

'Vreemd gedrag'

De directeur uit zelfs twijfel over de herintrede van wolven in Nederland. 'Dat is nu al vijf jaar gaande, maar ik zie heel vreemd gedrag in vergelijking met wolven elders. Ik sluit niet uit dat het gaat om gedomesticeerde dieren die hier zijn uitgezet.'

Van Voorst tot Voorst doelt onder meer op wolven die in de buurt van fietspaden worden gespot. Dat is opvallend, omdat wolven normaal gesproken zeer schuw zijn. Ze vertonen zich vrijwel nooit in de buurt van mensen.

'Onrust nergens voor nodig'

Namens Wolven in Nederland stelt Maurice La Haye dat onrust over de diersoort nergens voor nodig is. 'Voor zover we weten zijn er pas twee wolven gezien, van wie er zich nu eentje definitief lijkt hier lijkt te vestigen. En dan is de Veluwe de ideale leefomgeving.'

Bovendien zijn er volgens La Haye in ons land wel degelijk wolvenkenners met tientallen jaren ervaring.