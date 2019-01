Veel animo van jong en oud voor historische kazemat in Doetinchem

Een kleine 200 mensen hebben dinsdagavond een kijkje genomen bij de blootgelegde kazemat in Doetinchem. Er werden rondleidingen gegeven waarbij de bezoekers een inkijkje kregen in de geschiedenis van de historische stadsmuur.

'Ik vind het allemaal prachtig om te zien', vertelt een geboren Doetinchemse. 'We waren er al toen het eerste stukje een tijdje geleden werd blootgelegd en zijn het blijven volgen.' Ook de jongere generatie komt dinsdagavond een kijkje nemen. 'Je moet de geschiedenis van de stad ook een beetje leren kennen', vertelt een jeugdige Doetinchemmer. Een glasplaat, zodat de kazemat ook zichtbaar blijft, is volgens hem een goede oplossing.

Ook andere mensen vinden dat de kazemat behouden moet blijven voor Doetinchem. 'In de Tweede Wereldoorlog is er al zoveel verdwenen in Doetinchem en hier komt iets naar boven waar je wat mee moet doen', zegt een wat oudere man. 'Deze kazemat is uniek. In Maastricht, Elburg en Utrecht ligt de kazemat bovengronds, maar hier ligt hij onder de weg. Als je dit afbakent en je maakt het verkeerstechnisch mogelijk, dan heeft het een aantrekkingskracht op Doetinchem.'

'Belangstelling is overweldigend'

Wethouder Maureen Sluiter vindt de belangstelling dinsdagavond overweldigend. 'Het geeft ook echt wel aan hoe uniek deze vondst is. Het heeft een tijdje geleden al even blootgelegen, maar je ziet dat mensen geïnteresseerd blijven en betrokken zijn bij de kazemat.'

Deze week wordt er een 3D-scan van de kazemat gemaakt en wordt alles exact in beeld gebracht. De gemeente Doetinchem onderzoekt nog hoe de kazemat ook in de toekomst zichtbaar kan blijven. 'De grootste uitdaging is hoe dit behouden kan blijven voor het publiek. Dat heeft nog wel wat tijd nodig voor daar duidelijkheid over is', aldus Sluiter.

Komende vrijdagavond worden er opnieuw rondleidingen georganiseerd bij de verlichte kazemat.



Zie ook: